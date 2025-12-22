Allerta gialla: treni cancellati anche domani sulla linea Fossano-Cuneo-Limone

In seguito all’allerta meteo per neve della Protezione Civile che prevede “Allerta Gialla” per alcune zone della regione Piemonte, dopo oggi anche domani, 23 dicembre, la programmazione ferroviaria sarà interessata da una riduzione dell'offerta commerciale sulla linea Fossano-Cuneo-Limone.
In particolare saranno cancellati i seguenti treni sulla Linea Fossano-Cuneo-Limone:
LINEA FOSSANO – CUNEO - LIMONE
- 11219
- 11227
- 11235
- 11222
- 11230
- 11239
- 11240
Per consultare i monitor aggiornati di partenze/arrivi della tua stazione clicca qui.