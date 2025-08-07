“Benvenuto Noah!”: in Alta Valle Maira dopo 37 anni Chiappera ha un nuovo abitante

“Guardiamo al futuro con più ottimismo quando nasce un bambino”, ci dice emozionato il sindaco di Acceglio Giovani Caranzano. Noah è la gioia straordinaria di mamma Marzia e papà Roberto: nato il 29 luglio, registrato all’anagrafe del Comune di Acceglio, è il nuovo arrivato nella frazione di Chiappera dopo ben 37 anni.

Chiappera ora conta, con il suo arrivo, 6 persone residenti durante tutto il corso dell’anno. Sono i componenti della famiglia di mamma Marzia gli unici abitanti effettivi e qui, nel 1988, era nato suo fratello Fabrizio.

Proprietari della struttura ricettiva “La Provenzale”, Marzia Fenoli ed il compagno Roberto Mandrile per alcuni anni sono rimasti in alta valle soltanto più d’estate. Quest’anno hanno fatto la scelta di risiedere di nuovo a Chiappera per tutto l’anno, provvedendo così all’acquisto di una nuova stalla per i loro animali.

Un sentito, per certi versi urgente, ritorno alle origini, a quei bellissimi ricordi d’infanzia che Marzia conserva nel cuore, soprattutto a quell’essenza che ha portato alla scelta di un vivere laddove le comodità sono sicuramente di meno ma dove la vita si respira in tutta la sua semplice bellezza. Proprio qui sarà dove Noah, tra un po’, farà i suoi primi passi.

Il suo nome ebraico deriva dalla parola "נוֹחַ" (Noach) nella lingua originale. Questa parola può essere tradotta come "riposo" o "consolazione". Secondo la tradizione biblica, Noè (nell'inglese "Noah") è stato il costruttore dell'Arca che ha salvato lui, la sua famiglia e diverse specie di animali durante il Diluvio universale.

Nome di per sé eufonico con un'aura tutta speciale, tanto corto quanto intenso: portarlo significa caricarsi di tutto il bene che gli altri (familiari e amici) richiedono. Altruismo, amore e solidarietà sono i cardini e le chiavi che aprono la porta del cuore e dell'anima. Qui in Alta Valle Maira tutto questo ha ancora più significato ed è amore, speranza per l’intera comunità.

Il piccolo Noah è il terzo fiocco del 2025 per quanto riguarda in generale il Comune di Acceglio: quest’anno sono nati infatti anche Thiago in frazione Villaro e Ginevra a Borgo Villa.

Da parte di tutta la redazione gli auguri di cuore a mamma Marzia e papà Roberto. Buona vita Noah!