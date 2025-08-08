 / Cronaca

Cronaca | 08 agosto 2025, 19:50

Incidente mortale sul lavoro a Castelletto Stura: vittima un 58enne residente a Fossano

Uomo, originario di Bra, investito da un mezzo pesante all’interno della ditta Dutto Spedizioni, indagini in corso sulla dinamica

Incidente mortale sul lavoro a Castelletto Stura: vittima un 58enne residente a Fossano

Tragedia poco prima delle 18, presso la ditta Dutto Spedizioni, in via Circonvallazione. Un uomo ha perso la vita in un incidente sul lavoro: secondo le prime informazioni, sarebbe stato investito da un mezzo pesante all’interno dell’area aziendale.  La vittima è un 58enne originario di Bra, residente a Fossano.. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Cuneo e Morozzo.  La dinamica è ancora in fase di completa ricostruzione. Sul posto lo Spresal di Cuneo.

***

Articolo in aggiornamento.

