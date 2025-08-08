Incidente mortale sul lavoro a Castelletto Stura: vittima un 58enne residente a Fossano

Tragedia poco prima delle 18, presso la ditta Dutto Spedizioni, in via Circonvallazione. Un uomo ha perso la vita in un incidente sul lavoro: secondo le prime informazioni, sarebbe stato investito da un mezzo pesante all’interno dell’area aziendale. La vittima è un 58enne originario di Bra, residente a Fossano.. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Cuneo e Morozzo. La dinamica è ancora in fase di completa ricostruzione. Sul posto lo Spresal di Cuneo.

***

Articolo in aggiornamento.