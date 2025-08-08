 / Cronaca

Cronaca | 08 agosto 2025, 19:56

Moto fuori strada a Cherasco: una persona in gravi condizioni

Un secondo ferito trasportato a Verduno in codice giallo

E’ di due feriti il bilancio di un incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 8 agosto, a Cherasco, lungo il tratto della Strada Provinciale 58 di fronte alla ditta Sicom Containers, poco oltre la sede della Westport Fuel System Italia.

Uno dei feriti risulta grave, elitrasportato in codice rosso all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo.

In codice giallo la seconda persona ora alle cure del servizio regionale 118, trasportata all’ospedale di Verduno.

Impegnati sul posto anche i Vigili del Fuoco.

