Eventi | 10 agosto 2025, 19:30

Bene Vagienna: il 31 agosto “Augusta antiquaria” per gli amanti di collezionismo, trovarobe e antiquari

Saranno allestite oltre 300 bancarelle nella zona pedonale del centro storico

Domenica 31 agosto a Bene Vagienna si terrà la classica manifestazione cittadina di ogni quinta domenica del mese (con delle edizioni speciali durante l’anno) di “Augusta antiquaria”. 

Sarà l’ennesima occasione di incontro e scambio fra collezionisti, antiquari e trovarobe. 

Saranno allestite oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo nella zona pedonale del centro storico. 

La manifestazione avverrà dalle 8.30 alle 18. Per gli interessati saranno a disposizione ampi parcheggi gratuiti intorno al centro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al 339/7767532.

Ultimo appuntamento annuale in programma domenica 30 novembre.

Cristiano Sabre

