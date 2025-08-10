Bene Vagienna: il 31 agosto “Augusta antiquaria” per gli amanti di collezionismo, trovarobe e antiquari

Domenica 31 agosto a Bene Vagienna si terrà la classica manifestazione cittadina di ogni quinta domenica del mese (con delle edizioni speciali durante l’anno) di “Augusta antiquaria”.

Sarà l’ennesima occasione di incontro e scambio fra collezionisti, antiquari e trovarobe.

Saranno allestite oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo nella zona pedonale del centro storico.

La manifestazione avverrà dalle 8.30 alle 18. Per gli interessati saranno a disposizione ampi parcheggi gratuiti intorno al centro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al 339/7767532.

Ultimo appuntamento annuale in programma domenica 30 novembre.