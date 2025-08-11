Dal 1° settembre nuova gestione al "Cit Ma Bel" di Cuneo: Ettore e Margherita lasciano dopo 14 anni

Attualmente chiuso per ferie, riaprirà lunedì 1° settembre il "Cit Ma Bel", bar ristorante in via Savona 50 a Cuneo.

Ma dietro il bancone o in cucina non ci saranno più Ettore Grosso e sua moglie Margherita che hanno annunciato la cessione dell'attività dopo 14 anni di servizio.

"Quando siamo partiti si facevano 20 caffè al giorno, - afferma Ettore, noto anche per la sua carica di consigliere comunale a Cuneo - nel tempo siamo diventati un punto di riferimento per la clientela, ampliando l'offerta con la tabaccheria, oltre a distributore ed autolavaggio. Un grande slancio ce lo ha dato il ristorante, con il quale siamo arrivati ad un minimo di 100 coperti giornalieri. Hanno lavorato con noi tanti ragazzi e ragazze, anche più di 20 per volta. Ora ci fermiamo un po' ma continueremo ad occuparci del distributore e dell'autolavaggio, lasciando alla nuova gestione bar e ristorante".

Ettore e Margherita hanno affidato ad un post su Facebook i ringraziamenti del caso, non senza un pizzico di comprensibile commozione.

"Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato con noi dandoci l' opportunità di costruire una bellissima realtà. Grazie di cuore a tutti i clienti/amici che in questi anni ci hanno scelti e accompagnati. L'emozione non mi lascia scrivere altro. Grazie, grazie, grazie.

Dal 1° settembre, dunque, nuova gestione. Il personale al momento presente verrà riconfermato.