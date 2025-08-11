Auto si ribalta a Frabosa Sottana, paura ma nessun ferito grave

Paura oggi pomeriggio poco prima di Alma Ressia, nel comune di Frabosa Sottana, per un’auto cappottata in mezzo alla carreggiata sulla strada in direzione Frabosa. L’allarme è scattato intorno alle 13.20: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì, i Carabinieri della Radiomobile di Mondovì e il personale del 118.

La conducente è stata soccorsa e trasportata in ambulanza per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo del mezzo autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per consentire la rimozione del veicolo, operazione conclusa intorno alle 15 grazie all’intervento del Soccorso Stradale Lotario di Frabosa Sottana.