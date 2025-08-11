 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 11 agosto 2025, 16:58

Fiamme minacciano mezzi agricoli e porticato: incendio in una legnaia a Fossano

Il rogo, di dimensioni importanti, è scoppiato in via Villafalletto. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Nessun ferito

Fiamme minacciano mezzi agricoli e porticato: incendio in una legnaia a Fossano

Un violento incendio è divampato nel pomeriggio di oggi (lunedì 11 agosto) a Fossano, in via Villafalletto, coinvolgendo una catasta di legna all’interno di una legnaia. Le fiamme, di dimensioni significative, hanno messo a rischio diversi mezzi agricoli parcheggiati nelle vicinanze, oltre a un porticato adiacente alla struttura.

L’allarme è scattato alle 15,40, quando le squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo, Fossano e Savigliano sono intervenute con tempestività per contenere il rogo. Sul posto sono giunte anche un’autobotte e un’autoscala da Cuneo, fondamentali per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha circoscritto l'incendio, evitando il propagarsi delle fiamme alle strutture e ai veicoli vicini. Le operazioni di bonifica e smassamento della legnaia sono proseguite per diverso tempo. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium