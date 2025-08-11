 / Eventi

Tre vite per la libertà: Pollenzo ricorda i martiri di Roddi

A 81 anni dalla rappresaglia nazifascista, domenica 24 agosto commemorazione di Cavallotto, Morando e Castelli. Presenti i familiari e le amministrazioni locali

I martiri di Roddi: Don Demetrio Castelli, Agostino Morando, Carlo Cavallotto, dal blog Beppe52, &quot;Il dolore invivibile di Franco&quot;

Pollenzo si prepara a ricordare una delle pagine più drammatiche della sua storia.

Domenica 24 agosto, alle ore 11 in piazza Vittorio Emanuele II, l'ANPI di Alba-Bra commemora l'81° anniversario dell'uccisione di tre cittadini di Roddi, vittime di una rappresaglia nazifascista nell'estate del 1944. Carlo Cavallotto, Agostino Morando e Demetrio Castelli furono trucidati per ritorsione contro le azioni partigiane nella zona.

La cerimonia, alla presenza dei rappresentanti delle amministrazioni comunali e dei familiari delle vittime, vuole mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà del nostro Paese.

cs

