Festa Patronale di San Bernardo di Desertetto (Valdieri)

Il direttivo del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto Aps, giunto al suo decimo anno di attività sul territorio, in collaborazione con l'Unità Pastorale Valle Gesso, con il Comune di Valdieri e con l'associazione Amici del Santuario della Madonna del Colletto vi propone il ricco programma festeggiamenti della Festa patronale di San Bernardo di Desertetto, frazione di Valdieri.

L'inizio dei festeggiamenti è previsto per giovedì 14 agosto a partire dalle ore 17 con l’arrivo dei cavalieri e cavalli a Desertetto, presso l’area verde delle ex sciovie, segue aperitivo e la cena con un menù fisso della tradizione (è consigliata la prenotazione);

a seguire falò, fisarmonica e chitarra per allietare la serata con i canti popolari.



Sabato 16 agosto alle ore 15, sarà la volta di un evento sportivo con la camminata non competitiva per bambini e ragazzi fra i tetti delle varie borgate, con partenza dalla piazza, ricco pacco gara e merenda finale per tutti.

Dalle ore 19.30 porchetta, patatine e birra; a seguire dj set con Dakyj presso l'area verde delle ex sciovie.

La giornata clou sarà quella di domenica 17 agosto.

Ricco il programma: alle ore 11 la processione, seguita dalla Messa accompagnata dal coro delle voci bianche, e dalle 12.30 la tradizionale gran polentata presso l'area verde delle ex sciovie . Dalle 14.30, pomeriggio musicale in compagnia del gruppo QuBa Libre Trio, stima e intrattenimenti popolari per tutti.

Per info e prenotazioni contattare 392 235 4602 oppure 339 680 7414

"Il Direttivo del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto Aps desidera ringraziare di cuore tutti i Soci volontari e collaboratori per il loro grande contributo offerto in occasione degli eventi estivi in programma" afferma il Presidente Matteo Cavallo "... il loro prezioso lavoro e impegno costante ci consentono di proseguire la nostra azione sociale al servizio di tutti e a mantenere alta l'attenzione per le nostre frazioni. Un doveroso ringraziamento va rivolto anche al Comune , al Parco , alla Parrocchia per la collaborazione prestata e a tutti i nostri fedeli sponsor che, tutti gli anni, ci consentono di organizzare al meglio i nostri eventi estivi e le iniziative di solidarietà".