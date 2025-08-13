Thiago e Martina: che fretta di venire al mondo!

Sono le emozioni, immagini straordinarie ed indelebili quelle che restano. Un po’ per la distanza con l’ospedale di Cuneo, un po’ che la vita e le circostanze sono imprevedibili, quest’estate la Valle Maira è stata protagonista di due straordinari lieti eventi: la nascita di Thiago e quella di Martina.

Thiago, dalla borgata Villaro di Acceglio è nato a Paschera San Carlo, mentre Martina da San Michele di Prazzo è nata a Cartignano. Un tragitto interrotto dall’urgenza di venire al mondo, dai momenti di timore e dall’immensa gioia poi nel cuore dei genitori. Per tutte due persone volte ad intervenire sul luogo è stata l’ambulanza di Dronero: in entrambi i casi fortunatamente è andato per il meglio, sia per i bimbi che per le loro mamme.

“La nostra è una missione - ci dicono emozionati i volontari della Croce Rossa di Dronero - fatta di accurata preparazione per affrontare al meglio situazioni di emergenza, spesso complesse e tragiche. L’aver a che fare con il dolore fa parte del nostro operato, la fragilità della vita impariamo molto presto a conoscerla e riuscire ad essere di conforto, oltre che d’aiuto, è un dovere umano. Non è facile, alcune immagini non si riescono a togliere dalla mente. Poi accade che ti chiamano ed assisti alla nascita di una nuova vita: è davvero commovente! Come un regalo immenso per il tempo e tutti i sacrifici, è il significato più profondo, la Vita nella sua straordinaria forza e bellezza.”

Da parte di tutti noi della redazione buona vita a Thiago e Martina ed auguri di cuore ai loro genitori.