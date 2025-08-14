 / Attualità

Attualità | 14 agosto 2025, 09:47

Avviso di lettura contatori e sostituzione misuratori: operazioni in corso in provincia di Cuneo

Dal 18 al 23 agosto interventi programmati in otto comuni: al via anche il progetto PNRR per la modernizzazione della rete idrica

Immagine di repertorio

Importanti operazioni di gestione e ammodernamento della rete idrica interesseranno diversi comuni della provincia di Cuneo nelle prossime settimane. Le attività, che coinvolgeranno sia la lettura ordinaria dei contatori che la sostituzione dei misuratori nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rappresentano un passo fondamentale per garantire un servizio sempre più efficiente e tecnologicamente avanzato ai cittadini. 

Si comunica dunque che dal 18 al 23 agosto gli operatori della ditta “Il Laboratorio” saranno in lettura nei seguenti comuni:

  • Revello
  • Garessio
  • Borgo San Dalmazzo
  • Roccabruna
  • Entracque
  • Piasco
  • Moiola                  

Gli operatori incaricati dalla ditta Barbagli eseguiranno le sostituzioni dei misuratori nei seguenti comuni (progetto PNRR):

  • Cuneo
  • Boves

Si raccomanda alla popolazione interessata di agevolare l'accesso agli operatori autorizzati per consentire il regolare svolgimento delle operazioni.

redazione

