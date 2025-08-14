45 metri sopra Alba per ammirare la città dall'alto

Sabato 24 agosto ritornano le visite guidate sul campanile romanico della Cattedrale di Alba abbinate alla degustazione di prodotti locali. Le guide del Museo Diocesano vi accompagneranno fino a 45 metri d’altezza, percorrendo l’antica scala ricavata tra le due torri campanarie del X e XII secolo. Dopo aver ammirato la città di Alba dall’alto, si scenderà e si proseguirà con la visita al percorso archeologico situato nei sotterranei della Cattedrale di San Lorenzo che vi permetterà di scoprire importanti testimonianze di epoca romana e medievale, tra cui il selciato del decumano di Alba Pompeia e il fonte battesimale del VI secolo.

Il pomeriggio si concluderà, per tutti i partecipanti, con una merenda nel giardino fiorito della canonica del Duomo per degustare prodotti del territorio.

Sono previsti due turni di visita: ore 15.30 e ore 17.00

[Ingresso del campanile della Cattedrale di Alba]

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE (visita guidata + merenda)

adulti: 10 €

adulti abbonati Torino Musei: 5 €

ridotto dai 6 ai 14 anni: 6 €

ridotto dai 6 ai 14 anni abbonati Torino Musei: 3 €

under 6 anni: gratuito

INDIRIZZO: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante la visita guidata verranno creati gruppi con posti limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - FB Museo Diocesano Alba

mudialba14@gmail.com