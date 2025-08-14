Nuovo appuntamento a Macra con il concerto degli "Andavenada Trio"

Appuntamento con la musica dell’VIII rassegna CINE&MUSICA E... all'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira, che quest’anno propone 14 date tra eventi musicali, spettacoli di teatro e cineforum nei comuni dell’ecomuseo programmati durante i mesi estivi nei comuni dell’Ecomuseo.

Sabato 16 agosto alle ore 22.00 si terrà a Macra il concerto del gruppo musicale "Andavenada Trio" in Piazza Marconi a Bedale.

Il gruppo “Andavenanda Trio”, che in piemontese vuol dire “Andata e Ritorno”, propone un viaggio musicale dall’Europa alle Americhe e ritorno attraverso la musica tradizionale europea, che arrivata nelle Americhe portata dagli emigranti si trasforma in qualcos’altro, country, jazz, blues, per poi ritornare da noi.

Il trio è formato da Roberto Tomasini (Tommy) - voce, chitarra, viola, organetto; Diego Marongiu - chitarra acustica, voce; e Alberto Gertosio - basso, flauto traverso e voce.

Tre musicisti con la passione per gli strumenti acustici e notevole esperienza ognuno nel proprio ambito: rock/blues, musica classica e jazz, musica tradizionale.

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Macra e la Pro loco Rupicapra.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie e del progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Generale.

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VIII Rassegna CINE&MUSICA E..... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP dalla Fondazione CRC.