Fiamma Olimpica, Trifolau e teatro: un weekend da vivere tutto d'un fiato in provincia Granda

Sarà il week end della Fiamma Olimpica che attraverserà la Granda e farà tappa nel capoluogo, per poi ripartire alla volta del Sestriere. Occasione unica per applaudire i tedofori e il fuoco che accompagnerà i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina.

Sarà anche il week end degli spettacoli teatrali, spesso commedie in piemontese, che verranno rappresentate in numerosi teatri del cuneese, con appuntamenti pomeridiani e serali.

Il “Raduno dei Trifolau e dei Tabui “ a Canale, concerti, giornate sulla neve, mostre d’arte e fotografiche completano le possibilità di passare un fine settimana in relax, ricordando che molti presepi sono ancora visitabili e i loro orari si possono consultare su www.presepiingranda.it/

Rimane il consiglio di prestare attenzione alle previsioni del tempo e buon week end!

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

LA FIAMMA OLIMPICA

Sabato 10 gennaio, dalle 17, in piazza Galimberti arriva la Fiamma olimpica, a cui seguirà la cerimonia che porterà all’accensione del braciere alle 19.30. Il Viaggio della Fiamma Olimpica, un evento simbolico che segna l’arrivo in Italia delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, attraverserà anche la città di Cuneo. In tutte le tappe previste dal Comitato, i tedofori si passeranno la Fiamma in staffetta, per poi accendere il braciere. Così sarà anche a Cuneo, dove a sostenere la fiamma saranno campioni olimpici del territorio. Saranno presenti l'Atleta Azzurra Marta Bassino e il Campione Paralimpico Diego Colombari, entrambi Testimonial del Cuneese. Info: https://www.comune.cuneo.it/novita/cuneo-si-prepara-ad-accogliere-la-fiamma-olimpica/#a-cura-di

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

MI PIACE

Sabato 10 gennaio, alle ore 17, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, andrà in scena "Mi piace", della compagnia Teatro al Quadrato di Udine, uno spettacolo senza parole per bambine e bambini dai 2 ai 5 anni. Info: https://www.melarancio.com/

CUNEO

GEMEJ, MA NEN TROP

Sabato 10 gennaio, alle ore 21, al teatro Toselli andrà in scena la commedia in piemontese “Gemej…ma nen trop” della compagnia La Bertavela. Info:347 87 38 733.

CUNEO

BALLO A CORTE

Domenica 11 gennaio, alle ore 15 e alle 17, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, i maestri Alessia Branchi e Samuele Graziani, in abiti storici, condurranno i partecipanti a passi di danza negli spazi della mostra, trasformata all’occasione in corte rinascimentale. L'attività è organizzata all'interno della mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". Evento gratuito a prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

FIABE ITALIANE

Domenica 11 gennaio, alle ore 17.30 a Cuneo, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, andrà in scena "Fiabe Italiane", uno spettacolo teatrale della compagnia ArteVOX di Milano, dedicato ai diritti dell’infanzia e tratto dalle fiabe di Italo Calvino. Un’attrice trasformerà il palco in mille personaggi per raccontare storie della tradizione italiana, accompagnando il pubblico in un viaggio magico e formativo. Info: https://www.melarancio.com/

***

AISONE

CIASPOLATA POMERIDIANA

Domenica 11 gennaio, ritrovo alle ore 14 presso il cimitero di Aisone per una ciaspolata pomeridiana adatta a tutti, con visita alla mieleria. Evento a pagamento, comprensivo dell'accompagnamento di guida escursionistica e visita aziendale con degustazione. Ciaspole escluse, possibilità di noleggio su prenotazione. Info: www.visitstura.it/

***

ALBA - BRA - LAMORRA

FIAMMA OLIMPICA

Domenica 11 gennaio, tra le 8.25 e le 10.20, l'itinerario della Fiamma Olimpica toccherà Bra, La Morra e Alba per poi proseguire verso Sestriere, per illuminare le piste che hanno ospitato le gare Olimpiche 2006. Il Viaggio della Fiamma passerà per le colline delle Langhe e Roero, patrimonio mondiale dell’umanità, e raggiungerà Asti e Moncalieri, Stupinigi e Torino. Info sui passaggi: https://www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/viaggio-della-fiamma-olimpica/tappe/piemonte

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Domenica 11 gennaio, tour guidato da un archeologo professionista alla scoperta del passato romano e medievale della città di Alba. Punto di ritrovo: 15 minuti prima dell'orario di visita presso ufficio Turistico in piazza Risorgimento 2. Sono disponibili turni di visita sia al mattino, sia al pomeriggio. Info: ambientecultura.it

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/

***

ALBARETTO DELLA TORRE

MOSTRA PERSONALE "MAURO STRADELLA"

Sabato 10 gennaio inaugurazione, presso la chiesetta dell'Immacolata, della mostra personale di pittura/arte concreta di Mauro Stradella. La Mostra sarà visitabile dalle 10 alle 17. Info: 393 57 62 060.

***

BENE VAGIENNA

STOMA (A) BENE

Sabato 10 gennaio, alle ore 21, presso la Sala Don Giraudo, l'Associazione Teatrale Amatoriale Banda Brusca andrà in scena con lo spettacolo "Stoma (a) Bene". Regia e aiuto scena di Manuela Cavallero, scenografia di Gianluca Panero. Info: www.uiltpiemonte.it/

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna consultare il sito https://www.amicidibene.it/ per gli orari nel periodo natalizio.

***

BOVES - FONTANELLE

MESSA DEI POPOLI

Domenica 11 gennaio, alle ore 16.30, nel santuario Regina Pacis verrà celebrata la Santa Messa dei Popoli, presieduta dal vescovo di Cuneo Monsignor Piero Delbosco

***

BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Sabato 10 e domenica 11 gennaio ultimi giorni di apertura a Palazzo Mathis, della mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

***

BUSCA - CERETTO

COMMEMORAZIONE ECCIDIO

Domenica 11 gennaio alle ore 9.15 si terrà la commemorazione dell’eccidio del 5 gennaio 1944 dove vennero uccisi 27 civili colpiti nelle loro case o nei campi durante un rastrellamento nazifascista nella piccola frazione. Sarà presente una delegazione del Comune di Oriolo.

***

CANALE

RADUNO DEI TRIFOLAU

Sabato 10 gennaio, nell’ambito del XVI Raduno Nazionale dei Trifulau e dei "Tabui”, dalle ore 18 presso la cascina Chicco, si terrà lo spettacolo musicale "Un Brindisi in voce e Suono per il Roero".

Domenica 11 gennaio, con ritrovo dalle ore 10 in piazza Italia, colazione dei Trifulau, sfilata nel centro storico di Canale, benedizione di Sant'Antonio Abate, eletto a protettore dei Trifolau e consegna della gualdrappa al cane da tartufi patriarca della manifestazione. La manifestazione dedicata ai cani da tartufo e ai Trifolau avrà come cornice l'Enoteca Regionale del Roero e si concluderà con un pranzo conviviale presso il salone polifunzionale di Piobesi d’Alba.

***

CARAGLIO

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

Domenica 11 gennaio, alle ore 16.30, presso il Teatro Civico di Caraglio, andrà in scena lo spettacolo "Le avventure di Pinocchio". Con Amandine Delclos, musiche originali di Sandro Balmas, testo e regia di Livio Viano. L'appuntamento fa parte della Stagione teatrale "Soffia il vento" organizzata dalla compagnia Santibriganti Teatro. Info: https://www.santibriganti.it

***

CENTALLO

AUGURI IN MUSICA

Sabato 10 gennaio alle ore 21, nel cinema-teatro Nuovo Lux si terrà lo spettacolo “Auguri in musica” dell’ensemble “Checco Bossi” diretta dal maestro Sveva Martin, affiancata dal pianoforte di Federico Galvagno.

***

CHERASCO

N’EUV ‘D DOI ROSS

Domenica 11 gennaio, alle ore 17, nel teatro “G. Salomone” andrà in scena la commedia in due atti “N’euv ‘d doi ross” della compagnia Il nostro teatro di Sinio aps di Oscar Barile. Info: https://www.teatrodelledieci.it/sito/teatro-salomone-di-cherasco/programmazione/

CHERASCO

"SBAM - UN PERCORSO NELLA POP ART"

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, presso Palazzo Salmatoris, aperta l’esposizione di 150 opere, un viaggio vibrante attraverso la Pop Art, movimento che ha rivoluzionato il panorama artistico del XX secolo. Orari 9.30/12.30 – 14.30/18.30. Info: 0172/427050.

***

DOGLIANI

CHE SPETTACOLO!

Sabato 10 gennaio alle ore 21, presso il teatro Sacra Famiglia, nell’ambito della nuova stagione teatrale dal titolo “Che spettacolo … Il teatro”, andrà in scena “Alba, 23 giorni di luce” di Assemblea Teatro.

***

DRONERO

SOPHIE LAVAUD - L'ULTIMA CIMA

Sabato 10 gennaio, alle ore 21 proiezione del documentario "Sophie Lavaud – L’ultima cima" presso il CineTeatro IRIS, dedicato all'alpinista franco-svizzera e alla sua impresa di completare tutti e 14 gli Ottomila. Info: 340 74 39 443.

***

FRABOSA SOTTANA

EUGENIUM

Domenica 11 gennaio nel pomeriggio, al Pratonevoso Village sarà possibile partecipare a giochi e animazioni per bambini e in particolare cimentarsi nel quiz interattivo a premi “Eugenium”.

***

LIMONE PIEMONTE

LIMONE, BORGO D'ARTE E LUCE

Sabato 10 gennaio, ultima serata della mostra a cielo aperto "Limone Piemonte, borgo d'arte e di luce" dell'artista Marco Lodola. Le facciate degli edifici che incorniciano la piazza del Comune si animeranno, al tramonto, grazie a proiezioni artistico scenografiche e a un tappeto cromatico luminoso. Ingresso libero. Info: 0171/291286.

LIMONE PIEMONTE

POSTER STORICI

Nel week end, presso la sala espositiva del Grand Palais Excelsior, sarà possibile visitare la mostra "Limone Piemonte tra passato e presente", un viaggio attraverso manifesti storici, immagini, disegni e ricordi. Ingresso libero.

LIMONE PIEMONTE

SCI IN NOTTURNA

Sabato 10 gennaio è in programma a Limone Piemonte la seconda apertura stagionale dello sci in notturna presso gli impianti del Maneggio. La pista illuminata sarà accessibile dalle ore 19 alle 22, offrendo agli appassionati la possibilità di sciare in un’atmosfera suggestiva. Info: www.limoneturismo.it

LIMONE PIEMONTE

MOSTRA

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, nei locali dell’ex Banca Popolare di Novara, in via Roma 5c, sarà visitabile la mostra “Pittori dall’800 ai giorni nostri”. L’esposizione, promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo, avrà orario dalle 10-12/15-18. Ingresso libero. Info: www.limoneturismo.it

***

MONDOVÌ

DISEGNA CON TOPOLINO

Sabato 10 gennaio, presso la Stazione di Valle della Funicolare, dalle 10.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 17, si terranno due laboratori con la redazione di Topolino, per bambini dai 6 ai 12 anni.

Alle ore 17.30 incontro pubblico con firmacopie al Teatro Baretti. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ

CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà visitabile presso il Museo della ceramica la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ

SAGGIO DI CHITARRA

Sabato 10 gennaio nell’oratorio del Duomo avrà luogo il saggio di chitarra di alcuni dei concorrenti, provenienti da varie regioni italiane, che parteciperanno al 50° concorso nazionale “sac. M. Giovanni Ansaldi”.

***

MONTEROSSO GRANA - SANTA LUCIA

MESSA RICORDO DI DE ANDRÈ

Domenica 11 gennaio, alle ore 9, presso Santa Lucia di Coumboscuro, S. Messa a ricordo di Fabrizio De Andrè, nel giorno esatto della scomparsa. Si ripeterà così la semplice funzione, che si traduce in un sentito e motivato momento di riconoscenza, per ricordare la presenza di De André a Coumboscuro, che generò l’amicizia e la stima tra il grande cantatore ed il “Magistre”.

***

PIANFEI

IL PADRE DELLA SPOSA

Sabato 10 gennaio, alle ore 21, presso il teatro dell’oratorio “Don G.B. Terreno”, andrà in scena la commedia dialettale intitolata “Il padre della sposa”, della compagnia pianfeiese “Scrussì”. L’incasso della serata sarà devoluto a favore di iniziative per i giovani.

***

PONTECHIANALE

SCIVOLANDIA

Sabato 10 gennaio, a partire dalle 20.30, torna “Scivolandia”, la gara di slitte più pazza delle Alpi. Oltre alla discesa in picchiata sulla neve di Pineta Nord, serata con tanta musica e animazione. Il numero di partecipanti alla gara è limitato: si richiede la prenotazione. Info: 328 67 43 019.

***

PRATO NEVOSO

DISCESA LIBERI

Sabato 10 gennaio sulla Pista del Caudano, Discesaliberi, in collaborazione con la Prato Nevoso G.A.M. Genova, organizza la gara valevole per la Coppa Italia -FISIP Sci Alpino - Slalom Speciale per Atleti Disabili, 3° Trofeo Andrea Simondo. Info: www.discesaliberi.it

***

SALUZZO

SETTIMINO - OBIETTIVO ORCHESTRA

Sabato 10 gennaio alle ore 21, presso la Sala Verdi della Scuola APM a Saluzzo, si esibirà il Settimino composto dai giovani musicisti di Obiettivo Orchestra. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: www.consonanteapm.it

SALUZZO

CONCERTO VIOLONCELLO

Sabato 10 gennaio, alle 17.30, al Monastero della Stella, piazzetta Trinità 4, si terrà il concerto per violoncello solo del musicista Ettore Pagano. Ingresso libero. Info: www.amicidellamusicasavigliano.it

SALUZZO

DOLCEMIELE

Domenica 11 gennaio, alle ore 17, presso il Cinema Teatro Magda Olivero, nell'ambito della rassegna "Un sipario tra cielo e terra", la compagnia Dispari Teatro andrà in scena con lo spettacolo "Dolcemiele". Info: https://cinemateatromagdaolivero.it/

***

VILLANOVA MONDOVÌ

PRESEPI IN GROTTA

Sabato 10 e domenica 11 gennaio, la Grotta dei Dossi, la grotta più colorata d'Italia, presenta la XXVesima edizione della Mostra concorso “Presepi in Grotta”, che anche quest'anno offre ai propri ospiti visite guidate nelle ore 15, 16 e 17 su prenotazione. Info: 339 79 66 644 - www.grottadeidossi.it