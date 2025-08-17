“Preso al mattino, reso alla sera”: la memoria dei materassai di Rore conquista la regione parigina

La mostra “Pris le matin rendu le soir”, “Preso al mattino reso alla sera”, sui materassai di Rore nella regione parigina, sta avendo una grande successo di pubblico ed un notevole interesse tra i visitatori. Un mondo per lo più inaspettato che, visitatore dopo visitatore, offre nuovi spunti e nuove informazioni.

Ad omaggiare la mostra ci pensa il Duo Figueris (Caroline Fraioli alla voce, Sylvain Comte alla fisarmonica), con un loro concerto il giorno lunedi 18 agosto alle ore 17.30, a Rore presso la sede de Lu Cunvent. Il Duo presenterà un viaggio musicale festoso e poetico, attraverso canzoni dal mondo, occitane e swing.

Il Duo Figueris proviene da i Pirenei occitani e Caroline Fraioli, la voce solista, per parte di madre, ha origine tra Rore e Frassino, con nonni che per anni fecero i materassai a Parigi.

Ricordiamo che la mostra sarà visitabile tutti i giorni, a partire sino al 30 agosto, dalle ore 15,30 alle ore 18,30.