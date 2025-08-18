Cherasco e Bra piangono il 53enne Guido Riga

Bra e Cherasco si stringono nel ricordo di Guido Riga, 53 anni, per anni impegnato nel gruppo Aghav – il centro diurno braidese che accoglie persone con disabilità gravi e gravissime – e, per conto del Comune di Bra, nelle affissioni cittadine. Chi lo ha conosciuto lo descrive come una presenza concreta e discreta, capace di risolvere problemi con competenza e gentilezza.

Nel gruppo Aghav, dove lavorava per Bra Futura, viene ricordato come un collaboratore insostituibile.

Lascia la mamma Guglielma, il papà Carlo, i fratelli Alessandro (con la moglie Stefania e i figli Giovanni, Federico ed Elena), Elena, Marco ed Elisabetta, insieme a numerosi parenti e amici.

I riti si svolgeranno a Cherasco: recita del rosario stasera, lunedì 18 agosto alle 20.30 nella parrocchia di San Pietro. Domani, martedì 19 agosto alle 15 i funerali, nella stessa chiesa, con partenza dall’abitazione in località Castelrosso – frazione San Giovanni, 164 alle 14.40. Al termine, tumulazione nella tomba di famiglia nel cimitero di Fossano.