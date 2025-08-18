 / Cronaca

18 agosto 2025

Incendio sul Mombracco, fiamme a Revello sopra Morra San Martino in Valle Po [FOTO]

Il rogo divampato nel pomeriggio: pompieri in azione per contenere l’avanzata del fuoco

È divampato intorno alle 16 di oggi, lunedì 18 agosto, un incendio sul Mombracco, nella zona sopra la località Morra San Martino, al confine tra i comuni di Revello e Rifreddo.

Le fiamme, alimentate dalla siccità, si stanno propagando rapidamente in direzione della borgata "Vigna Auta", destando forte preoccupazione tra i residenti.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito nei pressi di un’abitazione, probabilmente a causa di sterpaglie bruciate incautamente. 

Sul posto sono stati immediatamente allertati i Vigili del Fuoco e le squadre Aib, che stanno raggiungendo l’area interessata per cercare di circoscrivere l’incendio e impedire che raggiunga le case e la vegetazione circostante.

La situazione resta in evoluzione e gli abitanti della zona osservano con apprensione l’avanzata delle fiamme, mentre le forze dell’ordine e i soccorritori monitorano costantemente l’emergenza.

