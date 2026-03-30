Incidente sul lavoro a Demonte: un 52enne cade in una fossa profonda 4 metri

Attimi di paura nel primo pomeriggio a Demonte presso la ditta Gelato Club via Divisione Cuneense 9 per un incidente sul lavoro.



Un 52enne è caduto all'interno di una fossa profonda 4 metri rimanendo ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza regionale 118 insieme alle squadre dei vigili del fuoco di Cuneo che lo hanno provveduto al recupero.



L'uomo è stato trasportato in ospedale a Cuneo in codice giallo, ma non risulta in pericolo di vita.