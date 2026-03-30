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Cronaca | 30 marzo 2026, 07:27

Auto in fiamme all’alba nei presso del cimitero di San Benigno di Cuneo: indaga la Polizia

Ignote al momento le cause dell’incendio, così come l’identità del proprietario del veicolo

Il luogo deove è stata date alle fiamme l'autovettura

Il luogo deove è stata date alle fiamme l'autovettura

AGGIORNAMENTO DELLE 9.30. Non è ancora chiaro che cosa sia realmente successo stamane, intorno alle 5.30 in via Torre Bianca, frazione San Benigno di Cuneo, dove in una zona di aperta campagna è stata segnalato l'incendio di un'autovettura ai margini di un frutteto. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Cuneo, che hanno spento l'incendio, e uomini della Questura, che hanno effettuato i rilievi del caso. Al momento bocche cucite circa le cause e, soprattutto, se all'interno della vettura ci fosse qualcuno.

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Squadre di soccorso in azione nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, per l’incendio di un’autovettura segnalato da alcuni passanti intorno alle 5.30 nei pressi del cimitero della frazione San Benigno, a Cuneo.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del capoluogo, impegnata nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. I pompieri hanno inoltre richiesto l’intervento della Polizia, giunti sul luogo per avviare gli accertamenti del caso.

Al momento non si hanno notizie sul proprietario del mezzo né sulle cause del rogo. Non è ancora chiaro, infatti, se l’incendio sia stato provocato da un incidente o se si tratti di un gesto doloso. 

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