C'era una donna nell'auto andata a fuoco nella notte a San Benigno

Il luogo deve è stata date alle fiamme l'autovettura

C'è la conferma da parte degli inquirenti: all'interno della vettura andata a fuoco nella notte appena trascorsa nel pieno della campagna, in frazione San Benigno, c'era una persona. Si tratta di una donna di 59 anni, morta nel rogo.

Cosa sia successo, se si sia trattato di un gesto anticonservativo oppure di un omicidio, lo stabiliranno le indagini della Polizia di Stato, da ore impegnata nel ricostruire l'accaduto e nel fare tutti i rilievi necessari.

Alle 9, questa mattina, gli agenti stavano effettuando una serie di misurazione e rilievi. La macchina, una Fiat Panda, non c'era più.

A terra, tra i frutteti, a circa mezzo chilometro dal piccolo cimitero in via Torre Bianca, il fango rimasto dopo le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco, allertati da un cittadino di passaggio. Sono stati proprio i pompieri a chiamare la Polizia.

Nel fango, frammenti di vetro esploso, parti della vettura rimasti a terra, carbonizzati, qualche pezzo di metallo fuso e poco altro.

Le indagini sono serrate. La donna è già stata identificata, ma al momento il riserbo degli inquirenti è massimo.