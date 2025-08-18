 / Scuole e corsi

Unitre di Savigliano, il 1° settembre si presentano i corsi 2025/2026

Appuntamento per stampa e "studenti" alle 10.30 presso il Salone d'onore di palazzo Taffini

La presentazione avverrà a Palazzo Taffini

Pur essendo nel cuore dell'estate, l'Unitre già guarda alla ripresa autunnale. Lunedì 1° settembre saranno presentati alla stampa, e ai tanti “studenti” e “studentesse” che ogni anno seguono le lezioni, i corsi dell'anno accademico 2025-2026 dell'Università delle Tre Età di Savigliano, Marene e Monasterolo.

La presentazione si terrà alle 10.30 presso il Salone d'onore di palazzo Taffini, in via Sant'Andrea. 

"I dettagli verranno svelati quel giorno – affermano l'assessore alla Cultura Roberto Giorsino e la responsabile dei servizi culturali Laura Mellanoma possiamo anticipare che anche per il prossimo anno accademico è stato messo a punto un cartellone di corsi ricco e variegato. Una ricchezza di tematiche ed ambiti culturali che, ne siamo certi, saprà incontrare ancora una volta il favore dei nostri “studenti”. Come avviene da numerosi decenni a questa parte2.

