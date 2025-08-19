A Novello il Premio Valdieri 2025: la storia dei Del Carretto conquista il presente

Una giornata di celebrazioni, un riconoscimento che rafforza il legame con la storia e il contributo di un borgo che ha fatto della memoria la sua forza. È quanto accaduto domenica a Sant’Anna di Valdieri, durante la XXXVI Festa di Sant’Elena, organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv con il Comune di Valdieri.

Nel corso della cerimonia il Comune di Novello ha ricevuto il Premio Valdieri 2025 per l’impegno nella tutela della memoria legata alla famiglia Del Carretto, casata che ha profondamente segnato le vicende medievali del paese. A ritirare il riconoscimento è stato il consigliere Roberto Cristino.

“Un premio che dà forza e visibilità alle nostre radici”, è stato sottolineato nel corso della giornata, che ha visto anche il contributo di Andrea Carnino per l’Associazione Internazionale Regina Elena Odv e l’ospitalità del Comune di Valdieri.

Il legame tra Novello e le grandi dinastie nobiliari non è nuovo. Proprio ad aprile il borgo era entrato ufficialmente a far parte dell’Associazione dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco, presieduta onorariamente da Alberto II, confermando il valore di una storia che affonda le sue radici nei Del Carretto e che arriva fino alla casata regnante del Principato.