Fossangeles presenta "Tango della vita" con la regista Erica Liffredo

Domani, mercoledì 20 agosto, arriva un altro appuntamento di Fossangeles con la proiezione di "Tango della vita" al Cortile CAP.

Claudio è un contadino, sua moglie Ivana una sarta. Sono ballerini di tango con un grande sogno: riuscire a ballare a Buenos Aires. Claudio ha il Parkinson e si dedica a promuovere la ricerca sui benefici del tango per i malati come lui. Il loro sogno sta per avverarsi quando lui viene ricoverato in ospedale...

La proiezione sarà accompagnata dalla presenza della regista fossanese Erica Liffredo e dei due protagonisti Claudio Rabbia e Ivana Revelli che risponderanno alle domande del pubblico.



Questa è una proiezione #portalasedia!

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐬𝐮 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚.



Fossangeles è reso possibile da Città di Fossano, @fondazionecrfossano, @fondazione_noi_altri, Cabina di Regia Comunale Over 65, Carcere di Fossano | Ministero della Giustizia, @iportici_cinemateatro, @atleticafossano75, @strafossan Biblioteca Civica di Fossano e allin - cultura per crescere.

