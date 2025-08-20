Il secondo appuntamento con Vie di Jazz si sposta al coperto per il maltempo

Causa maltempo, il secondo appuntamento con Vie di Jazz a Boves, si sposterà nell’accogliente Palazzetto Giraudo in via Roncaia in frazione Madonna dei Boschi.

Stasera, mercoledì 20 agosto, alle ore 21, si terrà l’imperdibile concerto di Priscilla Ribas. (Priscila Ribas - voce Paulo Zannol - chitarra Cesar Moreno - tastiera Nicola Stranieri – batteria).

Il quartetto capitanato dalla cantante Priscila Ribas, insieme a Paulo Zannol alla chitarra, Cesar Moreno alla tastiera e Nicola Stranieri alla batteria, presenta brani celebri del canzoniere brasiliano che popolano l’immaginario degli amanti della bossa nova, ma non solo. Con composizioni di Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Rosa Passos, Toquinho, Joyce Moreno, tra altri, si va oltre i confini del samba e della bossa e si arriva al Brazilian jazz, coinvolgendo anche un pubblico meno specializzato.

Priscila Ribas è una cantante brasiliana radicata in Italia dal 2003. Con esperienza nel jazz e anche nella musica accademica, Priscila è oggi una delle voci di riferimento per il Brazilian jazz in Italia. A giugno 2024 è uscito il suo album Volta, un lavoro che si muove a ritmo di bossa nova, samba, ijexà, bolero e contaminazioni. Sono canzoni significative sia per la tematica poetica che per la ricchezza ritmica, sempre presente e pezzo indissolubile della tradizione musicale brasiliana. L’album registrato a Milano con la direzione musicale di Paulo Zannol è una raccolta di canzoni brasiliane di autrici ed autori consacrati insieme a due brani originali di Priscila e Paulo. Sono pezzi del repertorio che parlano del bisogno di incontrare nuovi mondi, del desiderio di staccarsi da tutto ed evocano la nostalgia di casa.