Monticello è pronta a fare festa con il patrono San Felice

C’è chi aspetta le ferie, chi il concerto dell’estate. E poi c’è Monticello d’Alba, che aspetta San Felice. Un appuntamento che è più di una tradizione: è qualcosa che ti porti dentro, tra un tavolo da preparare, un piatto da servire, una stretta di mano che non vedevi da mesi.

Dal 25 agosto al 7 settembre, il paese si anima davvero. Non per modo di dire. Torna la Festa Patronale di San Felice, e quest’anno il programma è un viaggio continuo tra le cose semplici che fanno bene. A tutti.

Si comincia lunedì 25 agosto con l’arrivo della delegazione argentina di Sastre Ortiz. Un gemellaggio che negli anni si è trasformato in legame vero, fatto di volti, musica e abbracci. Ad accoglierli, gli sbandieratori e i musici: un’apertura simbolica, quasi teatrale.

I giorni scorrono tra aperitivi in piazza, street food, concerti che riportano indietro nel tempo, cene sotto le stelle da prenotare per tempo. Giovedì 28 l’aperitivo "Bienvenidos Argentinos", venerdì 29 la Paella di Salvatore (che ormai è leggenda), sabato 30 la passeggiata naturalistica tra i sentieri del Roero, l’inaugurazione della Panchina Lilla per parlare, senza filtri, dei disturbi alimentari. E poi, quella sera, l’esplosione di energia con il concerto degli 883 Experience e il DJ Set di Cigno.

Domenica 31 è la giornata più densa. La mattina si apre con arcieri in costume e bandiere al vento. La Messa, l’aperitivo con la parrocchia, le visite guidate alla Cappella di San Ponzio. Nel pomeriggio, la consegna della Costituzione ai diciottenni della leva 2007 e la cerimonia ufficiale del gemellaggio. La sera, la grande cena tipica, con i posti che si riempiono in fretta e le risate che durano più del dessert. Sul palco, Alex e la sua band.

Lunedì 1° settembre torna la Raviolata, quella vera, con il sax di Gianluca Roagna a fare compagnia. Più tardi, i ragazzi della leva 2007 si prendono la scena con una festa tutta loro. Martedì 2 si cena ancora: pizza per tutti, partita di pallone elastico della squadra giovanile e karaoke con Daniela Caggiano, che ormai è di casa.

E poi, quando l’adrenalina si abbassa e l’ultima birra è stata versata, arriva il momento più delicato. Domenica 7 settembre, la festa si sposta alla Casa di Riposo “Margherita Farinasso”. Non c’è palco, non ci sono riflettori. Solo pizza calda, voci amiche, mani strette tra generazioni. È qui che la festa chiude il cerchio.

Tutto questo è possibile grazie all’impegno dei volontari, al sostegno silenzioso ma essenziale degli sponsor, alla fiducia delle istituzioni. Il Consiglio Regionale del Piemonte ha dato ancora una volta il suo supporto, così come la Provincia di Cuneo e il Comune di Monticello d’Alba, che hanno concesso il patrocinio.

E c’è un altro dettaglio importante: anche quest’anno, la manifestazione sarà plastic-free. Non è solo una scelta pratica, è un modo per dire che la festa guarda avanti, con rispetto.

Durante tutta la manifestazione sarà attivo il Banco di Beneficenza all’oratorio, e ogni sera, anche senza prenotazione, si potrà mangiare e brindare grazie alla Pro Loco.