Eventi | 21 agosto 2025, 09:15

Vernante accoglie la Vuelta con la presentazione del libro “Alla Conquista della Vuelta”

Domenica 24 agosto si celebrano i campioni del ciclismo internazionale con il libro di Filippo Manfredi

Vernante accoglie la Vuelta con la presentazione del libro “Alla Conquista della Vuelta”

In occasione del passaggio della seconda tappa della Vuelta a España, prevista per domenica 24 agosto, il borgo di Vernante si prepara ad accogliere non solo i campioni del ciclismo internazionale, ma anche un evento culturale pensato per tutti gli appassionati delle due ruote.

Alle ore 11:30, presso l’Ufficio Turistico di Vernante, si terrà infatti la presentazione del libro “Alla Conquista della Vuelta” di Filippo Manfredi. Un’occasione unica per immergersi nei racconti e nelle emozioni di una delle grandi corse a tappe del panorama ciclistico mondiale.

Il volume ripercorre storie epiche, salite leggendarie e sogni che hanno fatto la storia della Vuelta, offrendo al lettore uno sguardo avvincente e coinvolgente sul mondo del ciclismo professionistico. Durante l’incontro, sarà possibile dialogare con l’autore, approfondire i retroscena della corsa e lasciarsi ispirare da una narrazione che unisce passione sportiva e racconto giornalistico.

Un appuntamento da non perdere per vivere appieno l’atmosfera della Vuelta, in una giornata che promette emozioni dentro e fuori dalla gara.


 

