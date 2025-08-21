Vernante accoglie la Vuelta con la presentazione del libro “Alla Conquista della Vuelta”

In occasione del passaggio della seconda tappa della Vuelta a España, prevista per domenica 24 agosto, il borgo di Vernante si prepara ad accogliere non solo i campioni del ciclismo internazionale, ma anche un evento culturale pensato per tutti gli appassionati delle due ruote.

Alle ore 11:30, presso l’Ufficio Turistico di Vernante, si terrà infatti la presentazione del libro “Alla Conquista della Vuelta” di Filippo Manfredi. Un’occasione unica per immergersi nei racconti e nelle emozioni di una delle grandi corse a tappe del panorama ciclistico mondiale.

Il volume ripercorre storie epiche, salite leggendarie e sogni che hanno fatto la storia della Vuelta, offrendo al lettore uno sguardo avvincente e coinvolgente sul mondo del ciclismo professionistico. Durante l’incontro, sarà possibile dialogare con l’autore, approfondire i retroscena della corsa e lasciarsi ispirare da una narrazione che unisce passione sportiva e racconto giornalistico.

Un appuntamento da non perdere per vivere appieno l’atmosfera della Vuelta, in una giornata che promette emozioni dentro e fuori dalla gara.



