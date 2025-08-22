Cuneo: mercoledì 3 settembre la presentazione di "Favolare"

Un pomeriggio dedicato alla fantasia e alla bellezza delle parole: mercoledì 3 settembre nei locali della Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo) di Cuneo in Corso Carlo Brunet 8, alle 17,30, avrà luogo la presentazione di "Favolare " il nuovo libro di Laura Pasero, educatrice professionale e autrice cuneese.

L'evento sarà gratuito e aperto al pubblico, promette di essere un momento di condivisione in cui ci sarà un'oratrice d'eccezione Marina Berro che accompagnerà la lettura delle favole.

"Favolare" racconta favole adatte ai bambini dai 6/7 anni in sù, nessuno è escluso, anche gli adulti saranno i benvenuti. Si tratta di una raccolta di favole, nate dalla creatività dell'autrice e alcune di loro sono state create nei laboratori in cui hanno partecipato dei ragazzi disabili. Le illustrazioni sono opere di Pietro Parola anche lui impegnato nel sociale.

Se mi chiedete cos'è per me "Favolare"?. Per me che sono l'autrice è un libro che invita grandi e picoli a sognare, riflettere e lasciarsi trasportare dal potere delle parole. Ogni favola porta con sè una morale e un insegnamento profondo. Al termine una piccola sorpresa per grandi e piccini,

Vi aspetto numerosi martedì 3 settembre alle ore 17.30 l'evento si svolgerà nel salone della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Cuneo in Corso Carlo Brunet 8. (Il Cottolengo)

Portate i vostri bambini e voi bambini accompagnate i vostri genitori.

Ringrazio la direttrice Suor Anna per avermi permesso di organizzare l'evento nei locali della Piccola Casa della Divina Provvidenza.(Il Cottolengo).