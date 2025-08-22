Vuelta a España: misure di sicurezza per l'arrivo della seconda tappa a Limone Piemonte

In occasione dell’arrivo della seconda tappa della “Vuelta a España”, in programma domenica 24 agosto 2025 a Limone Piemonte, il sindaco Massimo Riberi ha emesso un'ordinanza che stabilisce specifiche misure di sicurezza a tutela dell’ordine pubblico e del regolare svolgimento della manifestazione.

Considerato l’elevato afflusso di pubblico atteso, sono previsti divieti e limitazioni riguardanti l’accesso all’area di arrivo e la somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico l'ordinanza decreta:

il divieto di introdurre nelle aree dell'arrivo della tappa e in zona traguardo borse o zaini voluminosi, bombolette spray, bottiglie di vetro, lattine, borracce metalliche o bottiglie di plastica superiori a 0,5 litri, bevande alcoliche di gradazione superiore ai 20°; animali privi di guinzaglio e museruola; droni e aeroplani telecomandati, bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli ingombranti (sono consentiti quelli ripieghevoli di piccole dimensioni); trombette da stadio, armi, fuochi d’artificio e materiali esplosivi, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da taglio; sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile;

il divieto per gli esercenti operanti all’interno e nelle immediate vicinanze del perimetro della manifestazione di somministrare o vendere alimenti e bevande in contenitori di vetro o alluminio (consentiti solo plastica e carta);

il divieto di consumo e detenzione di bevande in bottiglie di vetro e lattine nell’area della manifestazione, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;

il divieto di commercio ambulante itinerante nelle vicinanze dell’arrivo.

Le misure saranno valide dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di domenica 24 agosto 2025. Saranno attivi punti di filtraggio con controlli di sicurezza e la vigilanza sarà garantita dalle Forze di Polizia.

I trasgressori saranno soggetti a sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre al sequestro del materiale non consentito.

“La Vuelta è un evento sportivo di rilievo mondiale e un’occasione di visibilità unica per Limone – commenta il sindaco Massimo Riberi -. Le misure adottate sono necessarie per garantire la sicurezza di spettatori, residenti e atleti, e contribuire alla buona riuscita della manifestazione”.