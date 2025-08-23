Ceva, aperte fino al 30 settembre le domande per il rimborso dei centri estivi

C’è tempo fino al 30 settembre per presentare domanda di rimborso delle spese sostenute per i centri estivi. L’avviso del Comune di Ceva è rivolto alle famiglie residenti con figli tra i 3 e i 14 anni, che abbiano partecipato ad attività estive organizzate sia sul territorio comunale che in altri Comuni.

La misura prevede percentuali di abbattimento differenziate sulla base dell’ISEE: 90% per valori fino a 15 mila euro, 80% fino a 26 mila euro e 70% fino a 37 mila euro. Le famiglie con figli disabili certificati ai sensi della legge 104/92 avranno diritto a un contributo del 50%, indipendentemente dal reddito.

Le domande, complete di ricevute di pagamento, documento di identità, certificazione ISEE e, se necessario, verbale di accertamento dell’handicap, dovranno essere inviate via mail all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it - comune.ceva.cn@cert.legalmail.it oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Municipio (piazza Vittorio Emanuele II, 17). Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale https://www.comune.ceva.cn.it/portals/1903/SiscomArchivio/6/doc00471520250717112257.pdf o ritirabile presso gli uffici comunali.

Le richieste ammissibili saranno inserite in una graduatoria fino a esaurimento dei fondi disponibili. L’Amministrazione invita le famiglie a presentare domanda per accedere a un sostegno economico pensato per alleggerire le spese legate alla partecipazione dei minori ai centri estivi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria del Comune negli orari di apertura al pubblico o telefonare al numero 0174/721623 (int. 201).