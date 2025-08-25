 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 25 agosto 2025, 14:54

Cambio del medico di base a Sanfront e Rifreddo: la dottoressa Gay subentra alla dottoressa Dossetti

Dal 1° settembre attivo l'incarico provvisorio con nuovi orari di ricevimento nei due comuni

Cambio del medico di base a Sanfront e Rifreddo: la dottoressa Gay subentra alla dottoressa Dossetti

Il 31 agosto cesserà l’attività di Medico di Medicina Generale convenzionato la dott.ssa Franca  Dossetti, medico che ha svolto il proprio ruolo nei comuni di Sanfront e Rifreddo.

Al fine di garantire la copertura assistenziale il Distretto ha attivato l’assegnazione di un incarico provvisorio, alla dott.ssa Elisa Gay.

Pertanto, dal 1° settembre 2025, la dott.ssa Gay svolgerà l’ attività di medico di medicina generale a favore degli assistiti già in carico alla Dott.ssa Dossetti Franca senza necessità che questi si rechino presso gli sportelli distrettuali ad effettuarne la scelta.

La nuova dottoressa riceverà:

· a Sanfront in Corso Marconi, 28 il lunedì dalle 15,30 alle 18,30; il mercoledì dalle 9,30 alle 12,30 e il venerdì dalle 8,30 alle 11,30

· a Rifreddo in via Vittorio Emanuele II, 1 il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.

Sarà possibile contattare la Dottoressa chiamando il numero 3793226847 dalle ore 8 alle ore 10 oppure tramite mail all’indirizzo: dottoressaelisagay@gmail.com o tramite WhatsApp durante la giornata. Al primo accesso gli assistiti sono invitati a presentarsi con la documentazione sanitaria.

È fatta salva la libertà per gli assistiti di effettuare la scelta di altro medico con disponibilità di posti o attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS o mediante gli sportelli distrettuali.


 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium