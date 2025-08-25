La Vuelta entusiasma Marene

Marene ha vissuto un fine settimana di sport, festa e comunità in occasione del passaggio della Vuelta, la celebre corsa ciclistica spagnola che domenica 24 agosto è transitata anche nel cuore del paese.

Dopo la partenza da Alba, i corridori hanno attraversato Marene passando dalla rotonda tra la Strada provinciale 62 e la Strada Reale, per poi percorrere via Marconi e via Roma in direzione Savigliano.

Due ali di folla hanno applaudito il gruppo, regalando ai cittadini l’emozione di assistere da vicino a una delle più importanti competizioni internazionali di ciclismo.

L’attesa del passaggio è stata celebrata già la sera precedente, sabato 23 agosto, con la riuscitissima iniziativa “La Notte Rossa. Aspettando la Vuelta”, organizzata dalla Proloco e dalla Consulta Giovani del paese.

Piazza Carignano si è trasformata in un grande ritrovo con musica dal vivo, gadget e soprattutto la paella preparata dai volontari, che ha deliziato circa 350 partecipanti.

Il sindaco Alberto Deninotti ha espresso soddisfazione per il successo delle due giornate. “Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa festa. Un grazie speciale alla Proloco, alla Consulta Giovani e a tutti i volontari che hanno preparato e a chi ha contribuito al passaggio della Vuelta abbellendo e decorando il paese con i colori della manifestazione. Ringrazio inoltre la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, l’associazione Nazionale Carabinieri, il gruppo Muovi le mani per Marene e tutti gli operatori che hanno garantito sicurezza e contribuito all’eccellenza della manifestazione. L’unico modo per mantenere forte il senso di appartenenza al nostro territorio è la cooperazione, e anche in questa occasione ne abbiamo avuto una splendida dimostrazione”.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore agli eventi e alle manifestazioni Donato Fabio: “Ancora una volta Marene conferma la forza del volontariato e della coesione, dimostrando un grande senso di appartenenza. È stata una bellissima emozione vedere il passaggio dei corridori nel centro del paese curato e addobbato con i colori iconici della Vuelta, accolti da due ali di folla appassionata e festosa Un clima altrettanto speciale si è respirato sabato sera alla Notte Rossa, con la strepitosa paella preparata dai volontari della Proloco. Tanti giovani in piazza, e tanti giovani della Consulta che hanno contribuito agli allestimenti e al riassetto di piazza Carignano. Complimenti, continuate così! Grazie di cuore a tutti: anche in questa occasione è emerso con energia il senso di appartenenza al territorio. Quello che ci contraddistingue da sempre è la cooperazione, e ancora una volta l’abbiamo dimostrato”.

L’amministrazione comunale desidera ringraziare in particolare: la Protezione civile, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Fossano e Savigliano, l’associazione Muovi le mani per Marene, la Pro Loco di Marene, la Consulta Giovani Marene e la Polizia locale.