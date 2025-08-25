Le date ufficiali delle ultime messe di don Fruttero nelle parrocchie di Salmour, Loreto e Sant’Antonino

Il salesiano don Giuseppe Fruttero, 75 anni nativo di Fossano (frazione di San Martino), dopo l’incarico sacerdotale a Salmour, Sant’Antonino e Loreto conferitogli dalla Diocesi di Cuneo e Fossano ad inizio 2020, si trasferirà all’Istituto salesiano di Lombriasco e sarà alla guida della parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine. Ad oggi non è ancora stato individuata la nuova figura pastorale per le tre comunità rimaste ‘vacanti’.

Come già anticipato un mese fa dallo stesso celebrante, è dunque giunto il momento dei saluti ai suoi parrocchiani per cinque anni.

Le ultime messe ufficiali e il congedo dalle tre parrocchie, con un ritrovo comunitario di festa e di ringraziamenti, saranno rispettivamente domenica 21 settembre alle 11 nella parrocchia di Loreto, sabato 27 settembre alle 18 a Salmour, mentre domenica 28 a Sant’Antonino.

L’entrata ufficiale lombriaschese avverrà invece domenica 19 ottobre alle 16. Sostituirà don Corrado Ribero, che celebrerà l’ultima messa il prossimo 31 agosto e che a sua volta sarà nominato ad altra parrocchia.