Apre oggi “Crisalide”, la nuova cartolibreria di Peveragno: la storia di Simone Giraudi, da Targato CN a un sogno chiamato parola

Apre oggi, mercoledì 27 agosto alle 15, in piazza Santa Maria 12 a Peveragno, “Crisalide”: non solo una cartolibreria, ma un progetto personale e culturale che affonda le radici in un cambio di vita profondo. A volerla è Simone Giraudi, per undici anni giornalista di Targato CN, che ha scelto di lasciare le redazioni per costruire un luogo fisico in cui la parola potesse continuare a essere al centro, ma in modo diverso.

"Quando ho preso la decisione di provarci ho pensato davvero di voler cambiare, dare una svolta, provare a essere qualcos’altro", racconta. "E farlo rendendo reale un’idea che, a me per primo, divertiva e appassionava".

Il nome stesso, “Crisalide”, parla di trasformazione: uno spazio in cui, attraverso storie, giochi, fumetti, libri, bambini e ragazzi – ma non solo – possano forgiare una propria identità, anche nuova, seguendo il proprio tempo. Tutti possono entrare, sostare, cercare. Perché ogni storia, se letta bene, lascia il segno. E forse anche chi entrerà da quella porta ne uscirà diverso da come era entrato. Per ulteriori informazioni è possibile seguirà il profilo Instagram crisalide_giocolibreria.