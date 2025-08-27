A Castagnito riprendono i "Notturni nelle Rocche"

Riprendono martedì 2 settembre, dopo la sosta di agosto, i “Notturni nelle Rocche”, le passeggiate naturalistiche con animazioni culturali o teatrali, organizzate dall’Ecomuseo delle Rocche del Roero, che hanno avuto anche nell’edizione 2025 un’ottima partecipazione di pubblico in tutte le serate.

Martedì 2 settembre si riparte da Castagnito, con ritrovo alle ore 20.45 e partenza alle ore 21 davanti alla Chiesetta della Madonnina (imbocco di via Roncheiso).

L’animazione teatrale sul tema “Creature della Notte” sarà a cura della Compagnia Magog, che proporranno una pièce intitolata “Nottambuli”.

Come sempre la camminata avrà una durata di un paio d’ore e terminerà con uno spuntino e la tisana della buonanotte, in collaborazione con l’associazione “Giù la testa”.

Le ultime tre passeggiate del 2025 si svolgeranno venerdì 5 settembre a Pocapaglia - frazione Saliceto, martedì 9 settembre a Magliano Alfieri e venerdì 12 settembre a Pollenzo.

Costo iscrizione 10 €, gratuito per bambini fino ai 12 anni.

Come sempre, sono vivamente consigliate calzature sportive adatte e la torcia.