A Cussanio si aprono i festeggiamenti per la Madonna della Cintura

Prenderanno il via giovedì 28 agosto i festeggiamenti per la Madonna della Cintura a Cussanio, frazione di Fossano. Il primo appuntamento sarà alle 20.30 con la benedizione della Frazione e la grigliata di carne, offerta ai frazionisti ma aperta a chiunque voglia partecipare al costo di € 20 (ali, costine, salsiccia, patatine, acqua e gelato)

Venerdì 29 agosto entreranno nel vivo le feste con lo spettacolo pirotecnico musicale alle 22.30 che è giunto alla sua 32° edizione, per cui quest'anno ancora più ricco e scoppiettante.A seguire musica dal vivo con ABCD band. Possibilità di consumare street food, cocktails e birra per tutta la serata

Sabato 30 agosto l'atteso "apericena sotto le stelle" nel parco a lato del santuario, prenotazione obbligatoria entro giovedi 28/08, accompagnamento musicale con Kikko e Anna (chitarra e violino) e a seguire dj Isomain.

Domenica 31 agosto alle 11 sarà celebrata la Santa Messa Solenne seguita dalla processione. Alle 14.30 prenderà il via il 5° torneo di calcio balilla umano che si protrarrà fino alle 22 e quest'anno parte anche la prima edizione di volley su acqua. Per i più piccoli, dalle 16, ci sarà animazione con i clown di Esodies e Nutella Party. Alle 19.30 sarà possibile cenare con stinco al forno/patate e fagioli/dolce con prenotazione obbligatoria entro sabato 29 agosto.

Lunedì 01/09 alle 9 ci sarà la commemorazione dei defunti. Alle 19 il super richiesto "giro pizza per tutti i gusti" con la Pizza del Giardino dei Tigli e i gelati della Cremeria di Cussanio. Sarà possibile cenare alle 19 o alle 21. A seguire alle 21.30 serata caraibica con Sergio DJ e i locos.

I numeri per le prenotazioni sono i seguenti: Alessia 347/1152127 - Sonia 338-3851110