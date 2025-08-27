La rassegna estiva di Officina Santachiara volge al termine con l'ultima settimana di appuntamenti

Ultima settimana della rassegna estiva Officina Santachiara Estate nell’cortile dell’IPSMAT (IPSIA), via Cacciatori delle Alpi, 4 a Cuneo.

Settimana di musica, danza contemporanea, teatro di figura e teatro per famiglie.

In caso di pioggia gli spettacoli si svolgeranno nell’ex chiesa di Santa Chiara, in via Savigliano, s/n. Cuneo.

Mercoledì 27 agosto ore 21:00

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

OLIVER RIVER GESS BAND

Nata a Cuneo nel 1990, la Oliver River Gess Band è una delle più longeve formazioni italiane dedite al jazz New Orleans. In oltre 30 anni di attività ha mantenuto intatto entusiasmo ed energia, portando sul palco la grinta e il pathos delle origini del jazz, ispirandosi a grandi come Joe “King” Oliver. I suoi concerti evocano atmosfere che spaziano dal Cotton Club di New York alle notti swing di Kansas City, passando per il blues più struggente. La band ha calcato i palchi di importanti festival europei, tra cui Saint Raphaël, Ascona, Tarragona, Megève e Monaco, suonando anche con artisti come Lino Patruno e Renzo Arbore. Oltre a spettacoli e trasmissioni, la band è affiancata da un’associazione culturale che promuove il jazz tradizionale. Ha all’attivo tre CD, tra cui un doppio album live con copertina illustrata da Paolo Conte, a testimonianza della stima ricevuta anche dagli esperti del genere.

Biglietto 6€ con consumazione

Venerdì 29 agosto ore 21:00

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

BLUE REVOLUTION – TPE - Teatro

Blue Revolution. L’economia ai tempi dell’usa e getta è un one man show che intreccia tre storie: la nascita dell’economia dell’usa e getta, l’inquinamento da plastica nei mari e l’esperienza di Tom Szaky, giovane imprenditore che trasforma rifiuti in risorse. Partendo da una celebre frase di Adam Smith, lo spettacolo racconta come l’interesse individuale abbia generato un modello economico insostenibile, portandoci al limite ambientale. Ma un’alternativa esiste: l’economia circolare e civile, che vede nel profitto uno strumento per il bene comune. Con leggerezza e profondità, lo spettacolo dell’Associazione Pop Economix propone una nuova alleanza tra uomo e ambiente per salvare il nostro futuro.

Biglietto 5€

[Blue Revolution]

Domenica, 31 agosto ore 17:30

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

JIM E IL PIRATA (Pandemonium Teatro) Teatro per famiglie.

Si apre il sipario. Sul palco una scenografia semplice, essenziale. Cielo, mare, terra, legno. In scena, un attore narratore. SI prepara a raccontare la sua storia cantando un canto di mare. Un ultimo saluto al porto sicuro, e via. L’ancora si solleva, gocciolante e piena di alghe. Le catene cigolano, sciabordano le onde. Il vento gonfia le vele, e la terraferma è sempre più lontana. È la storia di Jim Hawkins, un ragazzino che parte per un’avventura. Destinazione? Un’isola lontana e misteriosa, dove giace il tesoro del temibile pirata Flint. Il bottino di una vita di scorribande. Durante il viaggio Jim incontrerà personaggi indimenticabili: il nobile dottor Livesey, l’eccentrico conte Trewlaney, il bizzarro naufrago Ben Gunn, e soprattutto Long John Silver, amabile cuoco di bordo con una gamba sola, che dietro alla risata fragorosa nasconde più di un segreto. Un’avventura senza tempo, che racconta di mare e di vento, di gioia e di paura, di avidità e coraggio. Jim scoprirà il valore della libertà e imparerà a fidarsi di chi merita la sua fiducia. Tra duelli e tradimenti, tra coltelli che volano e vanghe che scavano, tra pappagalli che cantano canzoni di mare e casse da morto, il viaggio di Jim alla ricerca del tesoro diventerà il viaggio di un ragazzo che parte bambino e tornerà uomo.

Biglietto 5€, ridotto 4€, gratis sotto i 3 anni.