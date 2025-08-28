ADAS Saluzzo FIDAS: “Dopo le vacanze torniamo a donare, il sangue serve ora”

L’ADAS Saluzzo FIDAS rivolge un appello a tutti i donatori e ai cittadini del territorio: in questo periodo di rientro dalle vacanze è fondamentale recarsi a donare il sangue.

Alcuni ospedali della zona, in particolare il presidio di Savigliano, hanno infatti segnalato una situazione di emergenza per la carenza di sacche disponibili. Una difficoltà che rischia di compromettere interventi e cure indispensabili.

“Il bisogno di sangue non va mai in ferie – ricordano dall’ADAS – ed è proprio in questi momenti che la generosità dei donatori diventa decisiva per sostenere il sistema sanitario e garantire assistenza a chi ne ha più bisogno”.

L’invito è quindi a prenotare subito la propria donazione e trasformare questo gesto semplice in un atto di grande valore per la comunità.

Modalità di prenotazione:

Ospedale di SAVIGLIANO

SANGUE INTERO e PLASMAFERESI dal lunedì al venerdì. Per i sabati e le domeniche di prelievo chiedere durante la prenotazione.

Prenotazione obbligatoria dalle ore 8.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì al tel. 0172 719265.

Ospedale di SALUZZO

SANGUE INTERO e PLASMAFERESI il lunedì ed il giovedì. L’orario ed il giorno di prelievo potranno subire delle variazioni secondo le esigenze dell’ospedale.

Prenotazione obbligatoria dalle ore 8.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì al tel. 0172 719265.

Ospedale Santa Croce di CUNEO

SANGUE INTERO e PLASMAFERESI dal lunedì al venerdì. er i sabati e le domeniche di prelievo chiedere durante la prenotazione.

Prenotazione obbligatoria per sangue intero e plasmaferesi al tel. 0171 642291.

Per i donatori ADAS Saluzzo FIDAS si ricorda di presentarsi alla donazione con documenti e tessera.

Donare il sangue significa donare vita. Oggi più che mai, c’è bisogno di tutti.