Il vescovo di Mondovì nominato nel Dicastero per il Clero dal Papa

Il Santo Padre, Papa Leone XIV ha nominato oggi, giovedì 28 agosto, i Membri del Dicastero per il Clero. Tra questi anche il vicario generale della Diocesi di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli.

Ecco la nota stampa della Santa Sede: "Il Santo Padre ha nominato Membri del Dicastero per il Clero: gli Eminentissimi Cardinali Luis Antonio G. Tagle, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari; Jean-Marc Aveline, Arcivescovo di Marseille (Francia); Virgilio do Carmo da Silva, S.D.B., Arcivescovo di Díli (Timor-Leste); Stephen Brislin, Arcivescovo di Johannesburg (Sud Africa); Frank Leo, Arcivescovo di Toronto (Canada); José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione; Mario Grech, Segretario Generale della Segreteria Generale del Sinodo; Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; gli Eccellentissimi Monsignori: Salvatore Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo; Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale della Rota Romana; Alfonso Vincenzo Amarante, C.SS.R., Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense; César Daniel Fernández, Vescovo di Jujuy (Argentina); Hilario González García, Vescovo di Saltillo (Messico); Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro (Italia); Luis Manuel Alí Herrera, Segretario della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori; James Francis Checchio, Vescovo di Metuchen (Stati Uniti d’America); Egidio Miragoli, Vescovo di Mondovì (Italia); Jesús Vidal Chamorro, Vescovo di Segovia (Spagna); Erik Varden, O.C.S.O., Vescovo Prelato di Trondheim (Norvegia); Siprianus Hormat, Vescovo di Ruteng (Indonesia); Edward M. Lohse, Vescovo di Kalamazoo (Stati Uniti d’America); José Otacio Oliveira Guedes, Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Belo Horizonte (Brasile)".



