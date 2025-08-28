Risò 2025: i tour organizzati a Vercelli per il primo Festival Internazionale del Riso

Dal 12 al 14 settembre 2025, Vercelli ospiterà la prima edizione di Risò – Festival Internazionale del Riso, un evento unico nel panorama italiano che, per tre giorni, animerà la capitale europea della risicoltura, rendendola un vivace crocevia di cultura, gastronomia e paesaggio. Un’occasione per celebrare il cereale che più di ogni altro racconta l’identità agricola del Piemonte.

Vercelli e il suo territorio si trasformeranno così in una porta d’accesso privilegiata per esplorare un territorio dove agricoltura, cultura e paesaggio si intrecciano in un dialogo virtuoso.

Per scoprire la Terra del Riso e la sua storia si è organizzato un ricco calendario di tour guidati tematici pensati per valorizzare il profondo legame tra terra e identità, tradizione agricola e innovazione culturale.

“Non si tratta di semplici visite, ma di una vera e propria esperienza immersiva che restituisce valore all’agricoltura e alla cultura come elemento identitario, motore economico e paesaggistico, guidando i visitatori in un viaggio tra le radici contadine del territorio, per riscoprire luoghi, volti, storie e saperi che hanno reso unica questa parte del Piemonte” afferma Laura Audi del noto tour Operator Somewhere Tour e Presidente di Fiavet Piemonte

Ecco i tour da Vercelli:

Vercelli Terra d’Acque

Un percorso nel cuore della città modellata dall’acqua. Il raffinato Museo Borgogna con opere di Morbelli, Cominetti e Gazzone; la scenografica sede dell’Associazione Irrigazione Ovest Sesia fondata da Cavour e infine un itinerario urbano tra Piazza Sant’Eusebio, il Parco Kennedy con il monumento alla Mondina di Fabbri e le sculture di Gartmann.

Vercelli Medievale e Sacra

Un viaggio sorprendente tra pietra, fede e memoria. Dalla monumentale Basilica di Sant’Andrea con l’ascesa esclusiva all’Antico Campanile, alla vivace Piazza Cavour con la Torre dell’Angelo, fino al cuore spirituale della città con il Duomo, il Seminario Vescovile e il Museo del Tesoro del Duomo, custode del rarissimo Vercelli Book. Un itinerario che svela l’anima medievale e sacra della Città del Riso.

Mosaico di affreschi nel Vercellese

Un itinerario guidato di mezza giornata, con partenza da Vercelli, alla scoperta di paesaggi e borghi.

La prima tappa è la visita guidata ad una storica Tenuta Risicola, per poi continuare con la scoperta di un piccolo ed affascinante borgo, per ammirare i murales dedicati al Riso, veri capolavori di street art.

Infine, tappa nel piccolo Borgo di Asigliano per una passeggiata nel centro storico e nel parco, terminando con una degustazione di risotti nel parco.

Ecco i tour da Torino:

Riso tra tenute, borghi e tradizioni

Una giornata guidata alla scoperta del Vercellese più autentico, con tante “chicche” suggestive e poco conosciute: dal Museo del Carnevale di Santhià alle sue cripte medievali, fino alla Tenuta Cascina Oschiena, testimone di autentica cultura risicola, per degustare risotti a km 0. Nel pomeriggio visita a Livorno Ferraris, con i suoi musei dedicati a Galileo Ferraris e all’archeologia, e sosta alla suggestiva Tenuta riscola di Sali, per ammirare le macchine trebbiatrici al lavoro in un paesaggio immerso nel colore oro del suo riso. A seguire trasferimento a Vercelli per vivere e scoprire riso nel suggestivo centro storico medievale, e rientro a Torino in serata.

Da Torino: Le Grange, la culla del Riso

Un'escursione guidata, con partenza da Torino, tra le distese dorate del riso e l’eredità millenaria delle Grange del Vercellese, dove natura, storia e tradizione si intrecciano in un’esperienza autentica e coinvolgente.

Un tour guidato che tocca l’antica sede del Bosco della Partecipanza a Trino, ed entra nella suggestiva Grangia di Pobietto con un pranzo rustico e la scoperta del suggestivo Museo della Civiltà Risicola, svelando curiosità, aneddoti e saperi legati al mondo del riso. Cuore pulsante della giornata la visita alla Tenuta Colombara, luogo iconico della cultura risicola e della storia delle mondine, e a Lucedio, per salire in esclusiva sul Campanile e godere del paesaggio modellato dal lavoro e dalla memoria, in un itinerario che unisce natura, cultura e sapori nel cuore pulsante del Vercellese.

Vercelli e il suo territorio si rivelano in tutta la sua anima: città di pietra e di risaie, di fede e di innovazione, ponte tra storia e futuro.

Non mancate!

👉 Programma completo e prenotazioni: https://www.somewhere.it/riso-2025

📞 Info e booking: 334 675 8551 o booking@somewhere.it