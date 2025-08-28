Suoni delle Terre del Monviso omaggia Ennio Morricone con l’Ensemble Symphony Orchestra

Domenica 7 settembre, alle 17.30, nel parco di Villa Belvedere (via S. Bernardino, 17) a Saluzzo, il festival Suoni delle Terre del Monviso propone l’emozionante spettacolo "Alla scoperta di Morricone" con l’esibizione dell’Ensemble Symphony Orchestra, rinomata orchestra del panorama artistico internazionale. Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guideranno gli spettatori attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale, in un tributo al grande compositore italiano Ennio Morricone. I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it. Visto il numero limitato di parcheggi presso Villa Belvedere, situata sulla collina di Saluzzo, è stato attivato un servizio navetta, gratuito e senza prenotazione, con partenza dalla stazione ferroviaria di Saluzzo (piazza Vittorio Veneto, 8), dalle ore 15. Lo spettacolo conclude la stagione di Suoni delle Terre del Monviso, il festival nato dalla collaborazione tra Suoni dal Monviso e Occit’amo Festival e coordinato dai Polifonici del Marchesato e dalla Fondazione Amleto Bertoni. Per maggiori informazioni visitare i siti internet www.occitamo.it e www.suonidalmonviso.it.