Un nuovo formaggio alla nocciola presentato a Cortemilia: "La valorizzazione passa anche dal gioco di squadra"

La 71ª Fiera nazionale della Nocciola si è confermata ancora una volta un punto di riferimento per la promozione e la riflessione attorno alla Tonda Gentile, prodotto simbolo di Cortemilia e dell’Alta Langa. Tra i momenti più significativi della manifestazione, accanto al convegno tecnico organizzato in collaborazione con la Fondazione Agrion, spicca la presentazione del nuovo formaggio alla nocciola a cura dell’ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi.

Un abbinamento audace, ma profondamente legato al territorio. "È stata un’iniziativa straordinaria – ha commentato il sindaco Roberto Bodrito –. Ringrazio ONAF per aver scelto proprio la Fiera di Cortemilia per presentare un prodotto così innovativo, che ha saputo valorizzare la nocciola in modo originale ma perfettamente coerente con il territorio. È un segnale importante: promuovere la nostra eccellenza passa anche da contaminazioni intelligenti come questa, soprattutto quando arrivano da un organismo nazionale autorevole. Questo formaggio è piaciuto molto, e sono convinto che possa aprire nuove strade di valorizzazione".

A raccontare la nascita del progetto è Pier Angelo Battaglino, coordinatore del Festival dei formaggi piemontesi e delegato ONAF per la provincia di Cuneo: "Alcuni mesi fa l’azienda Ferrero Fulvio di Scalenghe ha chiesto che un panel di maestri assaggiatori Onaf esaminasse il suo formaggio alla nocciola, che però all’assaggio non ci ha emozionato: il colore non ricordava la nocciola, il gusto non abbastanza, il profumo nemmeno. Così abbiamo deciso di lavorare in squadra. Casari, tecnologi alimentari, produttori di nocciole e ONAF si sono confrontati, ciascuno dando un contributo. E abbiamo centrato l’obiettivo". Il risultato: un formaggio realizzato con latte piemontese e nocciola IGP delle Langhe, presentato in anteprima proprio a Cortemilia come simbolo di creatività e appartenenza.

Per Bodrito, l’iniziativa è il perfetto esempio dell’importanza di fare squadra. "Sì, e il convegno lo ha dimostrato. Un esempio forte è la collaborazione con l’ONAF, che ha scelto di presentare qui un nuovo formaggio alla nocciola: non solo un gesto simbolico, ma una mossa strategica. Vuol dire aprire nuovi scenari per la valorizzazione del nostro prodotto attraverso sinergie tra filiere diverse. È questo il tipo di alleanze che servono. Inoltre, alcuni produttori hanno condiviso metodi alternativi di impollinazione che stanno già dando buoni risultati. Sono esperienze preziose, da studiare, replicare e far conoscere. La parola chiave è condivisione: solo mettendo insieme conoscenza e buone pratiche possiamo migliorare come sistema".

Proprio la necessità di un confronto costante tra tutti gli attori del comparto è al centro dell’analisi del primo cittadino. "Serve confronto. Il settore deve lavorare unito per capire davvero quali siano le cause del calo produttivo. Il cambiamento climatico, gli attacchi di insetti, l’impollinazione carente: sono tutte ipotesi, ma servono dati precisi. Abbiamo una nocciola di qualità superiore, questo è fuori discussione. Ma se la domanda cresce e noi non riusciamo a rispondere, il rischio è di perdere mercati difficili da riconquistare. Quest’anno va un po’ meglio rispetto al 2024, ma non basta. I giovani che hanno investito nella corilicoltura devono sentire il nostro sostegno e poter continuare a credere in questo settore".

E sulle ripercussioni del cambiamento climatico aggiunge: "Pesa, ma sarebbe opportuno capire se ha un impatto negativo maggiore sui noccioleti più vecchi. Anche se in tal caso non possiamo pensare che tutti abbiano le risorse per ripiantare da zero. Servirebbe una strategia, magari un piano di rinnovo graduale, sostenuto da incentivi. Altrimenti il rischio è paralizzare il settore".

Guardando al futuro della Fiera, Bodrito rilancia: "Secondo me incrementando quelle che sono le sinergie con le altre Regioni. Quest’anno oltre al partner storico che è Valle d’Aosta e Liguria, abbiamo avuto anche una collaborazione con il comune di Morgano, nel Veneto, e il loro prodotto principe l’asparago. Creare sinergie gastronomiche, culturali e turistiche è fondamentale. Testimonial importanti sono necessari, perché dal punto di vista economico è fondamentale e anche dal punto di vista del paesaggio turistico per legare il territorio a grandi nomi".

E infine, un messaggio diretto ai produttori: "Bisogna che i produttori facciano quadrato e mai come in questo momento. Se in passato ci sono state a diversi livelli posizioni diverse, in questo caso bisogna allinearsi e credere in questo prodotto. La tonda gentile ha risvolti in Italia oltre le aspettative. Le istituzioni devono essere vicine a loro con misure ad hoc".

Battaglino conclude ricordando che ONAF è pronta a mettersi a disposizione: "Se veniamo coinvolti possiamo dare un apporto molto importante. Siamo disponibili per tutte le aziende e produttori che vogliono avere un parere sui loro formaggi, in modo da poter crescere e migliorarsi. E lo facciamo anche attraverso i nostri corsi, che organizziamo in tutta Italia per appassionati e professionisti".

Un’energia collettiva che ha reso possibile anche questa edizione della Fiera, come sottolinea Bodrito: "La fiera si è fatta anche grazie a oltre 200 volontari che hanno lavorato in modo incredibile, grazie anche a tutti gli sponsor e agli enti istituzionali e pubblici, perché ci hanno dimostrato vicinanza permettendoci di fare una fiera con migliaia di visitatori".