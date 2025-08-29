Prorogato al 12 settembre il termine per la presentazione delle candidature al Cda del M.I.A.C.

Lo scorso 16 luglio era stato emesso il bando relativo alla nomina di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale nel Consiglio di amministrazione M.I.A.C. – MERCATO ALL’INGROSSO AGROALIMENTARE DI CUNEO s.c.p.a., con scadenza per la presentazione delle candidature alle 12 del 4 agosto, poi prorogata alle 12 del 29 agosto. Dato atto che si rende necessario promuovere adeguatamente il bando in questione, il termine per la presentazione delle candidature è ulteriormente prorogato alle ore 12 del 12 settembre 2025. Le domande di candidatura devono essere rivolte alla Sindaca e pervenire al Comune a mezzo posta elettronica all’indirizzo ufficio.protocollo@comune.cuneo.it, oppure mediante PEC all’indirizzo protocollo.comune.cuneo@legalmail.it.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) curriculum, redatto su modello europeo, sottoscritto in calce dal candidato, con esplicita autorizzazione alla pubblicazione sul sito Internet del Comune di Cuneo e recante il consenso al trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. ed al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità ed incompatibilità contemplate dal D.Lgs. 39/2013;

c) dichiarazione sulla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Comune di Cuneo;

d) informativa trattamento dati personali art. 13 GDPR, sottoscritta per presa visione e accettazione;

e) fotocopia del documento d’identità.

Il fac-simile domanda di candidatura e i fac-simili allegati punti a); b); c); d): sono disponibili sul sito del Comune di Cuneo, all’indirizzo www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html.