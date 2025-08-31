La nuova Sagra della Noce e della Frutta a Guscio a Villanova Solaro : ecco il programma

“Dentro il guscio, un tesoro tutto da scoprire”: la nuova Sagra della Noce e della Frutta a Guscio sarà un viaggio alla scoperta di saperi e sapori, musica e artigianato, fra tradizione e modernità, che toccherà tutti i sensi. In programma dall’11 al 15 settembre, è un evento completamente nuovo, che sta seminando l’entusiasmo in paese e nel circondario, visto il coinvolgimento di decine di realtà territoriali, dalle Pro loco agli artigiani del legno e del forno, dall’azienda Life di Sommariva Perno (frutta essiccata) al Consorzio di tutela della Frutta a Guscio Piemonte, dal mondo della ristorazione al consorzio Monviso Agroenergia, fino all’associazione Battikuore di Boves, che permetterà di dotare il centro paese di un defibrillatore. Di tutto questo si parlerà nel convegno con cerimonia inaugurale venerdì 12 settembre, dalle 17.

Nato dalla collaborazione Comune, Pro loco e Agenzia Acca, l’appuntamento trae la sua origine dal forte legame che il paese ha con la coltivazione della noce e il suo celebre santuario (dove si racconta di un miracolo con protagonista la Madonna), ma apre il ventaglio di approfondimenti e iniziative in due direzioni: il legno (e l’artigianato in senso lato) da una parte e il crescente e dinamico mercato della frutta a guscio dall’altro. Con un’incursione nel mondo delle nuove energie (da qui il titolo del convegno inaugurale che tenterà di coniugare temi come l’alimentazione e le nuove frontiere tecnologiche) ma anche una rielaborazione tematica dei prodotti da forno locali, una novità tutta da scoprire, annusare e assaporare.

Ma non basta: la prima edizione della Sagra della Noce e della Frutta a Guscio di Villanova Solaro rappresenta anche una piccola sfida per buona parte delle Pro loco del circuito di Octavia, l’associazione di Comuni della pianura saluzzese. Sì, perché quelli che sono i gli alfieri del gusto (e che da anni promuovono alcune eccellenze culinarie diventate dei “must”, si pensi alla bagna caoda o al fritto misto) saranno coinvolti nella rassegna con un doppio appuntamento dal titolo “Mangirula”: il giovedì che apre il sipario ai festeggiamenti in una sfida di cucina tra i provetti cuochi del circondario (una sorta di “Masterchef” in salsa villanovese, collegato all’omologa gara di Scarnafigi); sabato dando vita ad un’Arena del Gusto in piazza, con possibilità per il pubblico di gustare un menu completo, dall’antipasto al dolce, in versione street-food.

Ovviamente tutto questo abbinato a una cena di gala inaugurale, ai tradizionali pranzo e cena della domenica, al luna park e a una serie di ospiti musicali di prestigio, che sapranno certamente catalizzare l’attenzione di pubblico con spettacoli adatti un po’ a tutte le età. E' richiesta la prenotazione per gli appuntamenti gastronomici del venerdì sera e del pranzo del sabato: Sara 339-6812552, Mauro 338-9021222.