Valle Pesio, ultimo giorno della Fiera di Ciüsa Duvarta all'insegna dell'artigianato, cibo, antiquariato e collezionismo

Ultimo giorno per la tradizionale Fiera di Ciüsa Duvarta a Chiusa di Pesio. La 25esima edizione per celebrare il patrono Sant'Antonino. Fin dalle prime ore del mattino, vie e piazze ospiteranno stand di artigianato locale, prodotti enogastronomici e agricoli a Km 0, antiquariato, hobbistica e collezionismo.

Il programma

La giornata inizierà alle 10:30 con la Santa Messa in onore del Patrono. A seguire, esibizione della Banda Musicale Guido Vallauri, consegna della Costituzione e invito a donare il sangue con la Sezione AVIS di Chiusa di Pesio ai diciottenni in Piazza Cavour. Dalle 11, nel cortile della scuola primaria di Piazza Carlo Mauro, Il Saloon della Fiera offrirà ristorazione no stop con carne alla brace, patatine, panini, piatti vegetariani, persi pien e altre golosità a cura della Pro Loco Turismo in Valle Pesio.

Fiera Agricola - Particolare attenzione sarà riservata al settore agricolo e all’allevamento: nel giardino della scuola primaria e nell’adiacente campo sportivo, i visitatori potranno ammirare animali, macchine e attrezzature agricole, assistere a spettacoli equestri a cura di Merens D.O.C., giri in pony con l’Azienda Agricola Antiche Macine, falconeria con Kazakistan Dreaming e balli country con gli insegnanti della Dance School Broken Heels di Cuneo. Il percorso fieristico sarà arricchito dallo spettacolo di teatro circo “Arya” di Lara Quaglia, giostre, banco di beneficienza, antichi mestieri in Piazza Ferrero e attività delle associazioni locali.

Fiera del Benessere - In Viale IV Novembre largo spazio al benessere con stand, laboratori e lezioni gratuite di Tai Chi (ore 9:30), Qigong (ore 10:30), Yoga (ore 11:30) e pizzica (ore 16), oltre a musica dal vivo con “Le Altezze di Franco” (ore 17). Gli interessati sono invitati a portare il proprio tappetino per partecipare alle attività gratuite, coordinate dall’associazione Dharma Natura.

Dalle 9 alle 18, con orario continuato, sarà possibile visitare il Complesso Museale “Cav. Giuseppe Avena”, che ospita quattro sezioni permanenti e la mostra temporanea “Orme”, dedicata a Basso Sciarretta, con oltre 80 opere tra pittura, ceramica, arazzi, scultura e gioielli.

Dalle 10 alle 12:30 possibilità di visitare l'altra parte della mostra "Orme" nel Palazzo Comunale.

Nel cuore del paese sarà presente anche lo stand dell’ente Aree Protette Alpi Marittime con attività didattiche.

La sicurezza e l’assistenza durante tutta la manifestazione saranno garantite da Protezione Civile, A.I.B. e Croce Rossa Italiana di Peveragno.

Chiusure stradali

Domenica 31 agosto divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle 5 alle 20 di: Viale IV novembre; via Paschero Sottano (tratto compreso fra il civico n° 68 e l’intersezione con Viale IV novembre ); via Gino Eula; via Olmo ( tratto compreso dal civico n° 7 e l’intersezione con via Gino Eula ); via Marconi nel tratto compreso fra l’intersezione con via Fratelli Carle e l’intersezione con via Gino Eula; via Fratelli Carle; piazza Ferrero; piazza Cavour; via Mazzini; via Garibaldi; piazza Tre Medaglie d’Oro; via Roma ( fino all’intersezione della strada che conduce al Piazzale Aldo Viglione ); via Tommaso Vallauri; piazza Oreglia; via G. Mauro; piazza Martiri Della Libertà; via Parrocchia Vecchia; via Ospedale; piazza Cesare Battisti; via Comunale Mondovì (tratto compreso fra piazza Cesare Battisti e l’intersezione con Vicolo Filanda); piazza Carlo Mauro nel tratto compreso fra via Turbiglio e il civico n. 14; via Ospedale, via Turbiglio.