Alba, entra nel vivo il festival "Profondo Umano": un autunno di eventi dedicati alla "geografia della cura"

Ha preso ufficialmente il via nei giorni scorsi ad Alba la sesta edizione di "Profondo Umano", il festival culturale curato dall'associazione Corale Intonando.

Il tema scelto per l'edizione 2026 è "Esserci. Per una geografia della cura", una riflessione diffusa sul valore dell'attenzione verso le fragilità, il pianeta e i legami intergenerazionali che si snoderà fino a dicembre attraverso incontri, cinema, spettacoli e passeggiate nella natura.

La manifestazione si è aperta venerdì 28 agosto nella sala consiliare "Teodoro Bubbio" del Comune di Alba con la presentazione del programma, seguita dall'inaugurazione dell'installazione artistica "Non ti curar di loro. Sergio Ragalzi: archeologia del possibile" nel coro della chiesa della Maddalena, realizzata in collaborazione con Lunetta11 e visitabile fino al 27 settembre. La serata è poi proseguita in piazza Pertinace con le sonorità occitane degli Enca Sonar.

Il calendario dei prossimi appuntamenti riprenderà sabato 5 settembre alle 16.00 con ritrovo in piazza Marconi per la camminata sociale "Il filo rosso della cura", in collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale.

Lunedì 7 settembre alle 21.00 al Cinema Moretta si terrà la proiezione di "The Wonder - Il giorno in cui ho perduto me stessa" alla presenza dei registi Alessandro Seidita e Joshua Whalen e della poetessa Roberta Dapunt. La stessa Roberta Dapunt sarà poi protagonista martedì 8 settembre alle 21.00 in sala Riolfo dell'incontro "Eppure lo vedo, resistente rimanermi accanto".

Il programma si sposterà anche nel territorio circostante: domenica 13 settembre alle 17.00 al Bosco Fatato di Montaldo Roero andrà in scena "Cappuccetto Rosso: la fiaba che vive nel Bosco Fatato" con Fiorenza Adriano.

Lunedì 14 settembre alle 21.00 al Cinema Moretta di Alba verrà proposto il documentario "Corrispondenze. Basta l'aria aperta per essere liberi?", mentre mercoledì 16 settembre alle 6.30 al Bosco dei Cristalli di Piobesi d'Alba si svolgerà la camminata al sorgere del sole "Il risveglio dei sensi" con Hanna Laakso ed Ettore Chiavassa.

Al Teatro Sociale "G. Busca" di Alba arriverà lo psicologo Matteo Lancini sabato 19 settembre alle 18.00 con "Il bullismo degli adulti". Si proseguirà mercoledì 23 settembre alle 21.00 a Treiso con la camminata al tramonto "Ascoltare il buio" con Gianluca Allocco, Marco Allocco, Luciano Fava ed Ettore Chiavassa, per tornare in sala Riolfo ad Alba giovedì 24 settembre alle 21.00 per l'appuntamento "Crimini ambientali. Comunità, corpi e diritto" con la professoressa Rosalba Altopiedi.

La fine di settembre vedrà in calendario "La cura della memoria" con Paolo Tibaldi domenica 27 alle 17.30 a La Morra, lo spettacolo "Teresa, ovvero la sarta che voleva ricucire il firmamento" martedì 29 al Teatro Sociale "G. Busca" (alle 10.00 per le scuole e alle 21.00) e la serata "Nei globuli di una costellazione" con Tiziana Cera Rosco mercoledì 30 alle 21.00 in occasione del "Capodanno del Tartufo" con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

Tra i momenti autunnali figurano il concerto "Suoni che curano" con Federica Di Berardino e il Coro Giovanile dell'Associazione Corale Intonando venerdì 2 ottobre alle 21.00 al Santuario della Natività di Maria Santissima a Mussotto d'Alba, l'evento "Contenere il dolore con un abbraccio" sabato 3 ottobre alle 16.00 all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno con il Liceo Musicale "Leonardo da Vinci", e la lectio scenica "La mente radiosa" con Michela Matteoli, Eliana Liotta e Giulia Pardi martedì 6 ottobre alle 21.00 al Teatro Sociale "G. Busca".

Infine, martedì 13 ottobre si terrà "Oltre la grande soglia" con Guido Harari e Luisa Fantinel alla biblioteca del Liceo scientifico "L. Cocito", sabato 21 novembre il Coro La Rupe proporrà "Cantare le radici" a Mussotto d'Alba, martedì 8 dicembre le cantate corali dirette da Franco Biglino risuoneranno nella chiesa di San Domenico e sabato 19 dicembre il Teatro Sociale "G. Busca" ospiterà il concerto-reading "The Chi-Non-So Village".