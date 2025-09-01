Cavallermaggiore ricorda i fratelli Francesco e Davide Gennero nell'incontro con don Luigi Maria Epicoco

In occasione del quinto anniversario della tragica scomparsa dei fratelli Francesco e Davide Gennero, rispettivamente di 25 e 22 anni, avvenuta nella frazione Madonna del Pilone di Cavallermaggiore, il 3 e il 5 settembre 2020, a causa delle esalazioni in un silo dell’azienda agricola familiare, i loro genitori, Daniela Ternavasio e Claudio Gennero, con amici e collaboratori, hanno dato vita a un’intera serie di eventi in loro memoria.

Mercoledì 3 settembre, giorno in cui è avvenuto l’incidente si terrà un rosario in cascina (in località Tetti Schiappati in frazione Madonna del Pilone) proprio nel luogo della tragedia, per ricordare Francesco e Davide, in un contesto di raccoglimento e comunione spirituale

Sabato 6 settembre, alle 9,30 all’oratorio della parrocchia Maria Madre della Chiesa (in frazione Madonna del Pilone), si svolgerà l’incontro aperto a tutti “La speranza non è mai così persa da non poter essere ritrovata” con don Luigi Maria Epicoco, sacerdote, filosofo e scrittore della diocesi de L’Aquila, sopravvissuto al terremoto del 2009.

Don Epicoco, noto per le sue riflessioni sulla fede e il dolore a seguito della perdita di tanti giovani nel sisma aquilano, offre una testimonianza che si nutre della sofferenza trasformata in risurrezione interiore, grazie anche alla sua presenza frequente sui social e su YouTube.

Daniela e Claudio raccontano con emozione l’occasione che li ha portati a conoscere don Luigi incontrato nell’estate 2024 al Santuario di Sant’Anna di Vinadio, dove teneva una due giorni di catechesi.

Dopo la messa hanno potuto dialogare con lui grazie al sostegno del rettore del Santuario, don Erik Turco.

“Avevamo il desiderio di parlargli - spiegano i genitori di Francesco e Davide Gennero - e con nostra sorpresa, don Erik ci incoraggiò e ci disse con decisione: ‘Venite, vi presento io a don Luigi’.

Raccontammo a don Luigi la nostra storia e gli chiedemmo se un giorno avrebbe potuto venire a Madonna del Pilone. Lui, con grande semplicità, ci disse che sarebbe stato disponibile il 6 settembre di quest’anno. Per noi è stata una gioia immensa e inaspettata".

L’arrivo di don Epicoco a Madonna del Pilone di Cavallermaggiore, segue il solco tracciato negli anni precedenti dai coniugi Gennero: nel 2022 la testimonianza di Antonia Salzano, mamma del beato Carlo Acutis (che sarà canonizzato il prossimo 7 settembre), e nel 2024 quella della giornalista e blogger Costanza Miriano. Persone scelte per il valore della loro esperienza di fede e sofferenza trasformata in speranza.

L’organizzazione dell’incontro di sabato 6 settembre, ha visto come già negli anni scorsi, la collaborazione di tanti amici, parrocchiani e volontari: chi si occupa della parte tecnica, chi mette a disposizione spazi e sedie, chi offre il servizio babysitter per permettere a tutte le famiglie di partecipare e molto altro.

Un ringraziamento speciale va da parte di Daniele e Claudio Gennero all’Amministrazione comunale di Cavallermaggiore, con il sindaco Davide Sannazzaro, ai Carabinieri guidati dal maresciallo Pierluigi Sirizzotti, alla Protezione Civile, anche Claudio Testa della presidente Avis di Madonna del Pilone, al gruppo parrocchiale, ai sacerdoti disponibili per le confessioni e a tutti coloro che contribuiscono con generosità.

“Questa solidarietà ci dona pace e serenità anche nei giorni più difficili”, sottolineano Daniela e Claudio”.

Domenica 7 settembre, la giornata inizierà con la messa alle 10,15 nella chiesa della parrocchia di Madonna del Pilone e nel pomeriggio dalle 15,30 al campo sportivo della frazione di Cavallermaggiore '5° Torneo di calcio a 7? in memoria di Francesco e Davide organizzato dai ragazzi dell’oratorio, concludendo con la cena conviviale a base di ‘giro pizza’.

Per informazioni sull’incontro con don Luigi Maria Epicoco e servizio babysitter su prenotazione contattare Daniela al 333-8874188.

Per informazioni sul torneo di calcio: Fabrizio Fogliato: 334-1402854 oppure Michele Rozzi: 371-1755552.