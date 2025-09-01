 / Attualità

Attualità | 01 settembre 2025, 10:12

Il linguaggio del gatto: un corso gratuito promosso dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo

Quattro lezioni serali a Villanova Mondovì. Iscrizioni aperte

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo, col patrocinio del Comune di Villanova Mondovì e dell'ASL CN1, in collaborazione con Arcaplanet, presenta il corso denominato "Diploma di lingua felina”, che avrà luogo presso la Sala della Biblioteca Civica "G. Gallo Orsi", in piazza Filippi 7 a Villanova Mondovì, nei giorni 30 settembre e 7-14-21 ottobre, dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Le lezioni, tenute da medici veterinari specializzati nella materia, hanno lo scopo di fornire nozioni sulle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del gatto in modo da indirizzare il proprietario verso una gestione responsabile dell'animale, creando una relazione sana ed equilibrata con esso.

Il linguaggio del gatto è ancora più difficile da interpretare rispetto a quello del cane. Verranno forniti gli strumenti e le chiavi di lettura per capire come comunica questa specie, a partire dall’etologia per arrivare a trattare i principali disturbi comportamentali, sfatando i falsi miti che aleggiano attorno ai suoi comportamenti.

Il corso è gratuito ed è obbligatoria la partecipazione a tutte le serate. 

E' obbligatoria l'iscrizione sul sito www.veterinaricuneo.it, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, determinato dalla capienza della sala. Chiusura iscrizioni il 23 settembre.

