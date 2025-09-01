Memorial "Veronica Bagnis": divertimento e solidarietà all’evento canino di Vignolo

Oltre 80 cani iscritti, 30 premiati nelle varie categorie, 1.173 euro raccolti e che ora verranno devoluti al canile "Pinco Pallino" di Fossano, per sostenerne le meritorie attività.

Sono i numeri del Memorial "Veronica Bagnis", evento organizzato dalla Pro loco e dalla famiglia Bagnis, e dedicato agli amanti degli animali e alla solidarietà, la cui edizione 2025 si è tenuta ieri, domenica 31 agosto, a Vignolo, facendo registrare una partecipazione da record.

Tra i diversi riconoscimenti assegnati nelle seguenti categorie quelle al cane più "Buffo", più "Strong", più "Mix", più "Chi si assomiglia si Piglia".

Una menzione speciale è andata a Stella, Labrador nero cui è andato il riconoscimento di "cane più fedele".

Dagli organizzatori un ringraziamento a tutti i partecipanti e ai loro amici a quattro zampe, ai quali si rinnova l’appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione del memorial che coniuga divertimento e solidarietà.