Raccolta occhiali usati: il Lions Scarnafigi - Piana del Variata aiuta le persone in difficoltà con problemi di vista

“Più di ventitre anni fa nasceva uno dei Services Lions più importanti, a Chivasso iniziava la stupenda avventura del Centro Nazionale Raccolta Occhiali Usati. Grazie alla collaborazione di moltissimi amici è iniziato un lavoro molto importante: non era sufficiente raccogliere gli occhiali, bensì era indispensabile verificarne la funzionalità, pulirli, igienizzarli e poi provvedere all’invio degli stessi in ogni parte del mondo.

Il Multidistretto Lions Italia si è pertanto dotato di macchinari e strutture adeguate a questo splendido lavoro, grazie ai diversi Club Italiani è nata una rete di raccolta davvero importante, Ottici, farmacie, Associazioni e molti amici sono riusciti a raccogliere quasi tre milioni di occhiali, questo ha consentito al Centro Nazionale di inviare poco meno di due milioni e mezzo di occhiali in molti paesi poveri". Così informano dal Lions club Scarnafigi Piana del Variata.

E’ nato da tre anni un ulteriore centro a Torino, che supporta quello di Chivasso in maniera importante. In Provincia di Cuneo le scatole per la raccolta occhiali usati sono presenti in tantissimi comuni, presso alcune scuole, molte farmacie e ottici: "Ci stanno davvero aiutando e come Lions siamo grati a tutti coloro che ci portano i loro occhiali usati: chi di noi non ha in qualche cassetto un vecchio occhiale? Se non lo usiamo più potrebbe essere questo il momento di essere solidali e donarlo a chi, meno fortunato di noi, ha bisogno di questo aiuto".

"Da tre anni, sulla scorta del peggioramento delle condizioni economiche del nostro paese, abbiamo pensato che oltre alla dimensione internazionale, potessimo sviluppare un nuovo ed importante progetto: lo abbiamo chiamato “Progetto Italia” questo si riferisce al nostro Paese e cerca di aiutare chi, pur essendoci vicino, è anch’esso nel bisogno. Ed allora, quale migliore risposta se non provvedere come Lions a fornire alle persone più in difficoltà un occhiale nuovo e soprattutto con la gradazione corretta per la persona che andrà a riceverlo?"

Con il supporto di più di trecento Club, in Italia sono stati consegnati circa duemilasettecento occhiali. Poco più di ventiquattro milioni di cittadini italiani utilizzano occhiali o lenti a contatto per superare i loro problemi di vista - spiegano dal club - e di questi poco meno dell’otto per cento è in condizioni di indigenza.

"Dunque è fondamentale intercettare i bisogni più emergenti e questo è possibile attraverso una collaborazione importante sia con le Istituzioni, sia con le Associazioni che sul territorio affrontano le situazioni più complicate - dicono ancora quelli del Lions -. Le persone in difficoltà, pertanto, possono, contattando il Lions Club di zona, oppure coinvolgendo le diverse organizzazioni come Caritas, San Vincenzo e così via, richiedere la fornitura di un occhiale: sarà così possibile recuperare qualità della vita.

La possibilità di vedere bene consente di leggere, d'informarsi e formarsi. Una persona che legge è più consapevole, riesce a farsi una coscienza critica e a confrontarsi meglio con gli altri: insomma è un cittadino più maturo".

Il Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita collabora per la raccolta occhiali usati con i punti vendita del gruppo Farmaflor, con la Farmacia San Martino di Saluzzo, in corso Piemonte.

Hanno inoltre collocato scatole per la raccolta degli occhiali in alcune scuole presenti sul territorio di competenza. “Ringraziamo tutti coloro che ci aiutano in questo prezioso service, e se qualcuno avesse piacere di approfondire questo tema siamo ben disponibili”, dichiarano l’Officer del Club Piergiorgio Bozzo e l’Officer Distrettuale per il “Progetto Italia” Luca Mellano.

“Nel 1917 Hellen Keller chiese ai Lions nati da poco, di divenire cavalieri della vista, noi con orgoglio portiamo avanti questo importante pilastro del Lionismo, allo stesso tempo desideriamo condividere con tutti che spesso i bisogni veri e profondi si vedono maggiormente con il cuore, uniamo la vista al cuore e sapremo sicuramente realizzare grandi progetti per le persone in difficoltà delle nostre comunità”, dice infine il Presidente del Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita Francesco Helman.